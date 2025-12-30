Il calciomercato invernale è ormai alle porte: l’apertura ufficiale è fissata per il 2 gennaio, ma il movimento intorno alle trattative è già entrato nel vivo.

Le società non stanno aspettando il gong per muoversi e, tra contatti, sondaggi e accordi impostati sotto traccia, il lavoro di dirigenti e procuratori è iniziato da settimane. In Serie A, Serie B e Serie C si respira aria di cambiamento: c’è chi cerca rinforzi immediati per inseguire obiettivi ambiziosi e chi, invece, punta a correggere una prima parte di stagione deludente. Tra operazioni già impostate, possibili prestiti e scambi strategici, il mercato di gennaio si annuncia dinamico e ricco di spunti, con numerosi affari pronti a prendere forma già nei primi giorni del nuovo anno.

Calciomercato, trattative in diretta