Il calciomercato invernale è ormai alle porte: l’apertura ufficiale è fissata per il 2 gennaio, ma il movimento intorno alle trattative è già entrato nel vivo.
Le società non stanno aspettando il gong per muoversi e, tra contatti, sondaggi e accordi impostati sotto traccia, il lavoro di dirigenti e procuratori è iniziato da settimane. In Serie A, Serie B e Serie C si respira aria di cambiamento: c’è chi cerca rinforzi immediati per inseguire obiettivi ambiziosi e chi, invece, punta a correggere una prima parte di stagione deludente. Tra operazioni già impostate, possibili prestiti e scambi strategici, il mercato di gennaio si annuncia dinamico e ricco di spunti, con numerosi affari pronti a prendere forma già nei primi giorni del nuovo anno.
Calciomercato, trattative in diretta
- Bacci ambito in C: Lumezzane ad un passo.
- Il Cosenza è pronto a chiudere per Michele Emmausso dell’Audace Cerignola. L’operazione è ormai alle battute finali, con l’intesa tra i due club raggiunta nelle ultime ore. L’attaccante classe 1997 ha finora realizzato 8 reti complessive in stagione, considerando campionato e Coppa Italia Serie C. Arrivato a Cerignola la scorsa estate, Emmausso si era già messo in evidenza in precedenza con la maglia del Foggia, risultando decisivo nella corsa alla salvezza grazie a un gol pesante. In rossonero ha totalizzato 35 presenze, impreziosite da 12 marcature.
- Il Pescara intensifica i contatti con Barba
- De Luca è del Modena!
- Atalanta U23, vicino il passaggio di Siren Diao al Mantova.