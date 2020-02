I tagli corti non potranno mai mancare in questo inverno 2020. Tutti gli hairstyle sono sfoggiati da molte star italiane, che sono sempre pronte a lanciare delle nuove tendenze. Di seguito le ultimissime novità del momento.

Moda, i tagli corti

I tagli corti sono perfetti per rinnovare completamente il proprio look. Di questa idea sono anche le celebrità italiane che ultimamente hanno optato per dei tagli corti. Arisa all'ultimo Festival di Sanremo ha sfoggiato un bel pixie cut: per quanto riguarda la tonalità la chioma era biondo ossigenato.

Invece la cantante Elodie ha pensato di trasformare il suo bowl cut in un bel pixie. Per lo styling ha scelto l'effetto sleek che le regalava uno stile molto elegante e particolare. In questa lunga carrellata di tagli corti non può mancare il chin bob della bella Caterina Balivo. Invece il blunt bob è stato scelto da Juliana Moreira. Anche Alessia Marcuzzi e Paola Turani hanno optato per il caschetto: la lunghezza di quest'ultimo sfiora le spalle. L'attrice Stefania Rocca ha realizzato un taglio corto effetto mullet.

La frangia

Nei prossimi mesi per completare l'hairstyle non dovrà mai mancare la frangia e questa potrà essere sfilata, lunga, leggera o corta. Le varie proposte sono state realizzate nei saloni dei famosi parrucchieri. Schwarkopf Professional ha ideato una frangetta mossa, leggera e super sfilata. Questo dettaglio può essere abbinato a una chioma liscia. Sempre Schwarkopf Professional ha proposto una frangia scalata e aperta al centro: l'hairstyle è perfetto per incorniciare lo sguardo nel migliore dei modi.

Altre proposte

La lunghezza della frangetta realizzata da Wella arriva quasi agli occhi. L'accessorio risulta bombato, messy ed è perfetto sui capelli fini e lisci. Toni&Guy ha creato una chioma scalata, mossa e con l'immancabile frangia spettinata. La baby bang è ideale per incorniciare il viso e può essere abbinata a un taglio corto irregolare: questo look è stato sfoggiato alle sfilate per la primavera-estate 2020.

Aveda ha proposto una frangia tagliata in modo netto la cui lunghezza arriva a metà fronte. Indola ha realizzato una frangetta folta, unica eccezione in questa carrellata. Invece Wella collezione Mitù ha ideato un carré nel quale è presente la frangia, perfetta per regalare personalità e carattere al taglio. Il caschetto bombato e sfilato può essere abbinato a una frangetta in stile bon ton: l'hairstyle è stato proposto da Toni&Guy. Su una chioma corta la frangia può essere modellata con il gel, perfetta per avere uno stile molto giovanile. Una frangia corta e irregolare è stata creata da Toni&Guy: per quanto riguarda la tonalità si è optato per il biondo platino.

Questo è il momento giusto per sfoggiare dei tagli corti e anche una bella frangetta.