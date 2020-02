Il taglio di capelli corti sarà il grande protagonista di questo inverno 2020. In particolare sarà molto richiesto da molte ragazze il caschetto sfoggiato da Belen Rodriguez. La chioma sarà perfetta per le donne di ogni età. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Moda, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti è stato scelto ultimamente dalla bella Belen Rodriguez. La showgirl ha rinnovato il suo look e ha realizzato un caschetto pari e con la riga laterale. Per quanto riguarda lo styling Belen ha optato per un super liscio.

Questo look le regala uno stile molto femminile e glamour. La Rodriguez sta bene con ogni tipo di hairstyle e ogni volta lancia sempre una nuova tendenza da copiare. Il taglio di capelli corti è ideale per ogni tipo di lineamento. Sono presenti anche delle micro-schiariture ai lati del volto in modo da incorniciarlo. Questa capigliatura sarà la vera protagonista dei prossimi mesi e andrà presa seriamente in considerazione.

Altre proposte

In questo inverno e anche nella prossima primavera 2020 sarà di tendenza la frangia a tendina, perfetta per addolcire i lineamenti.

Il dettaglio in questione è stato sfoggiato anche da Zooey Deschanel, Brigitte Bardot e Alexa Chung. La frangia a tendina può essere portata corta, lunga, strutturata o sfilata. La frangetta può essere abbinata senza nessun problema anche ai capelli ricci. La frangia a tendina su una chioma liscia può essere portata molto lunga: in questo modo lo sguardo risulterà sempre in primo piano. Un'abbinamento perfetto da non perdere sarà anche il bob con la frangia.

Consigli e look

La frangia a tendina riuscirà a mettere in risalto ogni tipo di haircut e di volto. Ad esempio su quello tondo è ideale perché non accentua la rotondità del viso; invece su quello ovale la frangia deve essere più lunga ai lati e sfilata al centro. Per camuffare una fronte molto spaziosa è perfetta una frangia a tendina molto lunga. Per realizzare questo tipo di frangetta si deve utilizzare la tecnica del parallel cutting: in questo caso il parrucchiere deve sfilare perfettamente la frangia.

Una frangia a tendina con i volumi perfettamente bilanciati si potrà trasformare anche in un bel ciuffo laterale. Può essere abbinata anche al messy bun o a una treccia con curtain bangs. L'hairstyle sarà anche molto facile da pettinare: i capelli dovranno essere dritti fino alle sopracciglia e in questo modo non serviranno pieghe particolari. La capigliatura non avrà bisogno di molte cure e gli appuntamenti dal parrucchiere saranno ridotti notevolmente. L'hairstyle è perfetto per una donna che ha poco tempo da dedicare a se stessa. Il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti è finalmente arrivato.