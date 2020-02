Il taglio di capelli di maggiore tendenza in questo inverno 2020 sarà il caschetto. L'hairstyle in questione è stato sfoggiato anche da Cate Blanchett alla recente London Fashion Week, esso sarà perfetto in ogni occasione.

Look, il taglio di capelli

Cate Blanchett ultimamente ha rinnovato il suo taglio di capelli e ha optato per un caschetto corto, super liscio e con la riga laterale. Per quanto riguarda la tonalità, l'attrice australiana ha scelto il biondo: quest'ultimo mette bene in evidenza la ricrescita castana chiara, per avere un effetto molto raffinato.

Tale taglio di capelli è stato realizzato dal suo hair-stylist di fiducia Nicola Clarke. Anche molte altre celebrità hanno optato per questa tonalità, come ad esempio Kate Moss, Cate Winslet, Sienna Miller, Madonna e Gwyneth Paltrow. Per le donne comuni che vogliono copiare la chioma di queste star, Nicola Clarke consiglia di scegliere la tonalità a partire dalla carnagione. Il biondo scandinavo con alcune sfumature ice white sarà perfetto per chi ha la carnagione chiara; invece per le ragazze asiatiche sono ideali il balayage e highlights biondo freddo.

Non vanno dimenticati nemmeno i colori più caldi, ideali sulla pelle ambrata: in questo caso si dovrà creare una leggera ombreggiatura sulle radici e il risultato finale sarà molto più naturale.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi sarà di tendenza la tonalità rossa. Molte donne hanno questo colore naturalmente e invece altre sono alla ricerca di tinte che siano in grado di creare delle sfumature molto originali.

Sono rosse naturali anche Emma Stone, Amy Adams e Julianne Moore. Quest'ultima ha dovuto rinunciare alla sua capigliatura ginger per alcuni mesi, il tempo di girare un film.

La nuance più amata da tutte le donne sarà lo strawberry blonde e questo sarà ideale per addolcire e illuminare il volto. Il rosso Tiziano è una tonalità molto intensa e ricca di riflessi; invece il rubino è molto profondo e brillante.

In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il living coral: si tratta di un mix di arancio dorato, rosa e pesca, perfetto per regalare un look molto giovanile. Il bordeaux e il mogano sono invece dei rossi molto scuri e creati mescolando il viola e il rosso. Quest'ultimi possono essere utilizzati anche nel balayage.

Consigli

Chi ha una carnagione "di porcellana" può optare come tonalità sul rosso mogano, sul rosso carota e sul rosso ramato. Invece su una pelle olivastra sono ideali il borgogna e il mogano.

Con un colore pieno il taglio di capelli da scegliere sarà il bob o il lob; invece su una capigliatura lunga sarà perfetto il balayage.

La nuance in questione avrà anche bisogno di molte cure e così il colore risulterà brillante come appena fatto. Per prima cosa si deve limitare l'esposizione al sole perché i raggi UV renderebbero il colore opaco. Si deve anche evitare di lavare i capelli con l'acqua troppo calda. Andranno utilizzati regolarmente uno shampoo, il balsamo per i capelli colorati e una maschera pigmentata: quest'ultima ripristinerà l'intensità del rosso.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli e sfoggiare un look tutto nuovo.