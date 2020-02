Il taglio di capelli medi sarà il protagonista di questo inverno 2020. In particolare saranno molto richiesti da tutte le donne il bob e il lob. Tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri. Di seguito le ultimissime novità a riguardo.

Look, il taglio giusto per i capelli medi

Un taglio di capelli medi riesce sempre a mettere d'accordo tutte le donne perché questa è la giusta lunghezza. Esistono molte versioni dell'hairstyle in questione: in questo modo verranno accontentate anche le ragazze più esigenti.

Va ricordato che prima di realizzare un taglio di capelli medi si dovranno controllare i lineamenti del volto e la tipologia del capello. Sul taglio degradé sono presenti delle ciocche più lunghe sul davanti le quali regaleranno uno stile diverso al carré classico. Si può optare anche per un taglio alla francese: si tratta di una chioma medio-corta, super scalata e con la frangia. La lunghezza del lob arriva alle spalle e può essere portato liscio, mosso o riccio. Il famoso Anh Co Tran utilizza una nuova tecnica di scalatura nella quale riesce a creare del volume anche su una testa con i capelli sottili.

Altre proposte

Sul lob classico sono presenti delle sfilature molto leggere: per lo styling si possono creare delle ciocche ondulate e realizzate con la piastra. Per quanto riguarda la tonalità si possono abbinare le radici scure con le punte bionde, perfette per illuminare tutta la chioma. Questa capigliatura è sempre molto apprezzata anche dalle celebrità: loro sono sempre le prime a lanciare nuove mode.

Nei saloni di Aldo Coppola sono stati ideati dei tagli scalati e valorizzati da sfumature biondo champagne. L'hairstylist Salvo Ferretti ha realizzato una capigliatura scalata, con un ciuffo e di tonalità castana. Quest'ultima è perfetta sulle carnagioni scure o chiare. Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la frangia e potrà essere portata piena o lunga sfilata.

Nuove mode: il bob riccio

Ultimamente Selena Gomez ha rinnovato il suo look e ha optato per un bob riccio.

Inoltre anche la frangia risulta curly e le ciocche che si trovano intorno al volto sono di un colore castano che vira verso il miele. Il look è stato realizzato dalla sua hairstylist Marissa Marino. Quest'ultima sostiene che il successo della chioma di Selena sta nel fatto che i capelli non vanno lavati ogni giorno e tutto questo perché si produrrebbe molto più sebo. La frequenza giusta per lavare la capigliatura è senza dubbio ogni 4 o 5 giorni. Invece per gli imprevisti si può sempre utilizzare uno shampoo a secco. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per rinnovare il proprio look e sfoggiare un taglio di capelli medi.