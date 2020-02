I tagli di capelli corti saranno i grandi protagonisti di questo inverno 2020. In particolare sarà molto richiesto il pixie cut, che le donne potranno portare in molte versioni diverse. Questa capigliatura regala un look molto sbarazzino e giovanile.

Look, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti sono sempre molto facili da acconciare e inoltre riescono a far ringiovanire di almeno una decina di anni ogni volto. Va ricordato che l'hairstyle avrà bisogno di regolari sedute dal parrucchiere.

Ultimamente è stato riproposto un pixie cut molto corto, super sfilato e con il ciuffo. Inoltre per quanto riguarda lo styling si potrà optare per il mosso o il liscio. A seconda della personalità di ogni donna il pixie potrà essere grintoso, romantico o chic.

Tra tutti i tagli di capelli corti è sempre molto richiesto il caschetto rosa di Elodie. Il long pixie è ideale su un volto rotondo e pieno o lungo e spigoloso; invece su un viso triangolare, allungato o squadrato può essere opportuno realizzare un ciuffo laterale molto importante.

Il pixie sui capelli mossi o ricci può essere con la frangia o senza e il ciuffo laterale deve risultare molto sfilato. Per avere un look molto originale, il ciuffo deve essere sollevato e portato all'indietro e questo assomiglierà a una cresta.

Altre proposte

Alcuni giorni fa Rihanna ha presentato la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty con un nuovissimo look. La cantante ha indossato una parrucca di colore lilla: la chioma in questione era un bel bob corto, super sfilato e con la riga laterale.

Per quanto riguarda lo styling le lunghezze risultavano lisce e l'hairstyle in questione ricordava molto gli anni '60. Anche se si trattava solamente di una parrucca, Rihanna ha lanciato un nuova tendenza tutta da copiare. Tutto questo può essere solamente per una serata, magari per San Valentino, o può essere anche una capigliatura definitiva.

Consigli da seguire

Rihanna ormai da anni è la regina dei capelli colorati e in passato ha optato per il rosso, il castano, il biondo, il rosa confetto e il turchese.

Questa volta ha scelto il lilla: esso è ideale sulla carnagione ambrata o scura.

Anche se si utilizza una parrucca i capelli andranno sempre idratati: in questo caso andranno utilizzati regolarmente delle maschere nutrienti e un balsamo extra-ricco. Non mancheranno nemmeno gli impacchi a base di olio di oliva o di ricino. Sulle chiome tinte andranno utilizzati shampoo e balsamo per i capelli colorati: in questo modo le sfumature risulteranno sempre brillanti. Tutto questo è stato rivelato dall'hair-stylist di Rihanna, ovvero Yusef Williams.

Insomma, questo pare proprio essere il momento più indicato per rinnovare il proprio look e sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti.