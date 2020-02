Il caschetto lungo sarà il protagonista di questo inverno 2020. Questo hairstyle è stato sfoggiato da Elettra Lamborghini all'ultimo festival di Sanremo. Questa chioma sarà molto facile da portare e anche da acconciare. Di seguito le ultimissime novità a riguardo.

Tendenze, il caschetto lungo

Il caschetto lungo risulta sempre una scelta vincente tra le celebrità e anche la bella Elettra Lamborghini ha optato per la capigliatura in questione. La famosa ereditiera ha creato un taglio medio, leggermente mosso e molto morbido.

Inoltre per completare il tutto ha creato una riga laterale: il look è perfetto per un'occasione molto formale come il festival di Sanremo 2020. Electra sul suo caschetto lungo ha mantenuto la tonalità cioccolato. Per le occasioni più informali l'hairstyle può essere portato con la riga in mezzo e invece per le serate più importanti si può prendere ispirazione da Elettra. Per copiare la capigliatura della cantante di Musica (e il resto scompare) basterà applicare uno spray texturizzante e creare un po' di volume sui capelli.

A questo punto basterà asciugare il tutto con il phon e successivamente passare la piastra sulle lunghezze: in questo modo si creeranno dei boccoli molto morbidi e sarà sempre presente la riga laterale.

Altre proposte

Un altro hairstyle da copiare assolutamente è quello di Arisa. La cantante ha duettato insieme a Marco Masini e sfoggiava un taglio cortissimo e di colore platino. I capelli alla garçonne sembrano proprio essere di tendenza a Sanremo: ad esempio anche Elodie ha sfoggiato una capigliatura di questo tipo.

Questo dimostra che per essere alla Moda in questa stagione invernale non servono capigliature lunghe o acconciature elaborate. In particolare a rendere un look vincente serve solamente la personalità e Arisa ne è l'esempio.

Consigli

Ad Arisa la chioma in questione regala uno stile molto fresco e sbarazzino, però Cristiano Filippini ha pensato di darle qualche piccolo consiglio. L'hairstylist ha rivelato che su un volto come quello della cantante sono perfette le chiome lisce e molto aderenti al volto: in questo modo quest'ultimo viene addolcito perfettamente.

Per quanto riguarda la tonalità platino le dona veramente molto e l'abbinamento risulta perfetto. Arisa però potrebbe anche optare per un mogano ramato o un castano dorato. Adesso non resta che attendere per scoprire se Rosalba Pippa manterrà i capelli platino o stravolgerà il suo look. Prima di realizzare questi hairstyle sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Finalmente è arrivato il momento più indicato per rinnovare il proprio stile e sfoggiare un bel caschetto lungo.