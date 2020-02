Il taglio di capelli corti sarà particolarmente di tendenza in questo inverno 2020. In particolare sarà molto richiesto il caschetto sfoggiato da Camila Cabello. Tale capigliatura riuscirà ad accontentare anche le ragazze più esigenti.

Moda, taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti della bella Camila Cabello sta spopolando ovunque. La cantante di Senorita ha abbandonato la sua lunga chioma e ha optato per un caschetto. Su questo taglio di capelli corti le punte sono rivolte verso il mento: inoltre per completare il tutto è presente una frangia che circonda in modo leggero la fronte di Camila.

La cantante ha pensato di applicare sul suo caschetto anche una mollettina di perle che le regala uno stile molto romantico. Per quanto riguarda la tonalità ha mantenuto sempre il castano. Non si sa però se questo sia un vero taglio o una semplice parrucca, visto che la fidanzata di Shawn Mendes sta girando un nuovo video. Comunque sia, non vi è dubbio che questa micro lunghezza sarà la vera protagonista dei prossimi mesi.

Lunghezze medie

Un nuovo hairstyle spesso può riuscire a "togliere" qualche anno alle donne.

Anche Laetitia Casta, Cate Blanchett e Naomi Watts hanno optato per una nuova capigliatura e il look risulta molto più giovanile. L'Hair Designer Salvo Filetti di "Compagnia della Bellezza" ha confermato che un taglio medio riuscirà a rinfrescare l'immagine di una donna.

Va ricordato che sono da evitare i capelli troppo corti perché metterebbero in evidenza le rughe o un viso troppo appesantito. Su questa lunghezza si dovranno creare delle sfilature dolci in vari punti strategici.

Sono da mettere nel cassetto almeno per un po' anche le capigliature troppo lunghe che molto spesso risultano troppo sproporzionate.

Altre proposte

Sul lob e sul bob si dovranno evitare le linee troppo geometriche; invece sarà opportuno optare per uno styling molto morbido che regalerà un bel movimento alla chioma. Il bob è stato sfoggiato anche da Monica Bellucci ed è ideale su un volto tondo o quadrato.

Invece su un viso allungato si può realizzare lo shag: su quest'ultimo saranno presenti molte scalature. I capelli ricci e medi vanno modellati da asciutti, quindi attenzione. Per completare l'hairstyle non può mai mancare la frangia e questa può essere lunga, corta, a sipario o sfilata. Questo dettaglio è perfetto per nascondere le piccole imperfezioni e regala un tocco in più al viso. Quando si sceglie l'accessorio in questione per prima cosa si dovranno prendere in considerazione i lineamenti e la personalità di una donna.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere e realizzare un nuovo taglio di capelli corti e medi.

In questo modo il look di una ragazza sarà sempre molto originale.