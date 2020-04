Le tendenze della primavera estate 2020, quando si parla di tagli capelli, sembrano confermare che a spopolare saranno i tagli corti e medi come il bob o il caschetto anni ‘70. Stanno tornando in voga anche i capelli bianchi o il biondo cenere, che ricorda molto quell'effetto granny già visto qualche tempo fa. Sul fronte acconciature tornano di Moda quelle più eccentriche e naturali, arricchite da accessori vistosi e colorati. Per questo periodo in cui tutti devono rimanere a casa, alcuni spunti per creare deliziose pettinature facili arrivano come sempre dalle sfilate di moda.

Coda di cavallo, trecce e chignon versatili

Il segreto per essere trendy durante la bella stagione è ispirarsi a quelle acconciature facili e versatili che ben si adattano a ogni situazione, anche quella attuale, in cui le persone devono restare a casa. Questo, però, non vuol dire che bisogna rinunciare alla propria femminilità, ecco perché dalle passerelle gli esperti della moda capelli consigliano bellissime pettinature ispirate alle star e non solo. Ideale per chi ha i capelli lunghi o di media lunghezza è la celebre coda di cavallo, facilissima da fare anche senza l’aiuto del parrucchiere.

Gli esperti consigliano la ponytail semplice e alta, arricchita da preziosi e colorati fermagli e mollette, oppure la coda di cavallo alta sulla parte frontale per dare volume alla chioma. La più semplice da creare a casa è quella bassa con la riga in mezzo o di lato e il resto dei capelli quasi laccati o effetto wet. Ideale per chi ha i capelli lunghi, corti o medi è lo chignon, che il trend attuale ci propone spettinato e scomposto al naturale.

Farlo a casa è quindi facile, considerando che non bisognerà creare un hairstyle super preciso, ma quasi disordinato: basta legare i capelli pettinandoli verso l’alto e fermare lo chignon con mollette o lacci fantasiosi come vuole la moda dell’estate. Un’altra acconciatura pratica e carina è la treccia. Dalle passerelle abbiamo visto quelle doppie, da pettinare sia davanti che dietro, oppure la treccia singola posteriore o quella alta che ricorda una coda di cavallo.

Tornano in voga i capelli bianchi

Anche i capelli bianchi sono tornati di moda in questa nuova stagione. Sono moltissime le star che hanno deciso di non tingersi più i capelli e lasciarli al naturale, bianchi o grigi, rispettando il naturale effetto dell'invecchiamento. Il granny look sta tornando di moda anche tra le ragazze; basta vedere Kim Karadashian che da qualche tempo ha scelto un colore silver per la sua lunga chioma. Gli esperti consigliano di lavarli con uno shampoo anti giallo e non usare la lacca per non rendere i capelli troppo secchi. Le donne che vogliono provare a non tingersi più i capelli e lasciarli grigi al naturale, devono curarli con prodotti molto idratanti.

Infine, da non dimenticare, che tra le tendenze estive ci sono anche le acconciature stile gipsy e gli accessori anni ‘90, un altro chiaro richiamo al passato che torna.