I tagli di capelli medi saranno i grandi protagonisti della primavera 2020. L'hairstyle in questione sarà sempre molto facile da portare e si adatterà perfettamente a ogni tipo di volto. Inoltre è sfoggiato anche da molte celebrità, sempre le prime a lanciare nuove tendenze.

Moda, i tagli di capelli medi

Sui tagli di capelli medi saranno presenti delle scalature, molto movimento e frange sfilate o laterali. L'attrice Monica Bellucci ha optato per un bob sfilato e con la riga laterale: per completare il tutto è presente una frangia lunga.

La giovanissima Kaia Gerber ha abbandonato la sua lunga chioma e ha sfoggiato un bob liscio con la scriminatura centrale. Le scalature di questa capigliatura sono molto leggere. Anche il long bob di Hailey Baldwin Bieber ha la riga centrale e per quanto riguarda lo styling le onde sono molto morbide. Hailey per la sua chioma ha scelto un biondo dorato: quest'ultimo è più luminoso sulle punte e scuro alla radice. La cantautrice Miley Cyrus ha sfoggiato un mullet in stile punk. Si tratta di una lunghezza media, lungo dietro e corto davanti: questo hairstyle era portato da Jane Fonda negli anni '60.

Natalie Portman ha realizzato un caschetto con le punte texturizzate e illuminato da alcune leggere schiariture. Tra i tagli di capelli medi non va dimenticato il caschetto biondo della cantante Katy Perry: su questo tipo di chioma si possono realizzare delle onde da diva in stile anni '50. Questa lunga carrellata termina con il bob lungo e mosso di Cara Delevingne.

Accessori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio si potrà optare anche per degli accessori.

Questi saranno perfetti per valorizzare o completare una capigliatura. Sulle trecce si potranno applicare dei maxi fermagli colorati o con il logo di qualche brand. Sui capelli lunghi si potrà creare una coda di cavallo e dopo averla fissata si potranno applicare sulle lunghezze dei fermagli, delle mollette o forcine. Questi accessori dovranno essere di diverse dimensioni per regalare tridimensionalità alla coda.

Invece sui tagli corti o lunghi saranno perfetti dei fermagli colorati o delle perle: in questo caso sarà meglio vaporizzare della lacca per tenere fermi eventuali ciuffi ribelli. Le mollette non dovranno mai mancare sulle acconciature e andranno applicate a lato dei capelli o leggermente più in alto della nuca.

Gli accessori continuano

Le mollette potranno essere anche con i fiori, a forma di foglia o con la spiga di grano. Gli accessori in questione ricorderanno la natura e potranno essere abbinati a un abito floreale. Durante l'ultima fashion week sono state proposte delle mollettine con la forma geometrica e dallo stile anni '90.

Queste saranno perfette per abbellire sia i ciuffi che le lunghezze, per uno stile molto sbarazzino. Tutti gli accessori potranno essere sfoggiati anche in casa durante questa quarantena. In questo modo una donna sarà sempre perfetta anche in un periodo non felicissimo. Il momento per scoprire tanti nuovi tagli di capelli medi è finalmente arrivato. Quando i parrucchieri riapriranno saranno felici di accontentare tutte le donne realizzando un nuovo hairstyle.