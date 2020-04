I tagli capelli medi sono più che mai di tendenza durante la stagione primavera estate 2020. Durante i mesi invernali gli esperti consigliano hairstyles lunghi e avvolgenti ma, appena arriva la bella stagione, cambiano i diktat della Moda e anche le star si fanno travolgere dalla voglia di cambiare look e provare tagli medi. Questo non sarà l'unico trend, infatti dai mesi estivi torneranno ad impazzare anche le maxi mollette per decorare code di cavallo, chignon o trecce.

S-waves e bob con punte arrotondate

La moda capelli, almeno per questi mesi, suggerisce tutti quei tagli medio- corti che si possono interpretare e variare con frangette, righe, scalature o declinazioni scalate. La vera novità è rappresentata di bob con punte arrotondate o styling ultra lisci con le S-waves ossia le onde che ricordano la forma della S. Queste si ottengono con la piastra, semplicemente portando le punte esternamente e modellandole per qualche minuto. Anche le star non hanno rinunciato a provare nuovi tagli lisci o ricci dalle linee essenziali e pari, scalati o con frangia a tendina ma tutti rigorosamente medi.

Monica Bellucci, ad esempio, ha scelto un bob con riga da un lato accompagnato da una frangetta sfilata e allungata mentre la modella Kaia Gerber, ultimamente ha sfoggiato un bellissimo e pratico bob medio con scriminatura centrale molto semplice ma anche d’effetto, visto che si adatta ad ogni look e ogni viso. La cantante Miley Cyrus, non ha abbandonato i suoi look più estrosi e per la bella stagione ha deciso di provare un mullet biondissimo dallo stile punk.

Si tratta di un taglio anni ‘80 che ogni tanto torna di moda ma viene reinterpretato in base ai trend del momento. Hailey Baldwin Bieber ha invece scelto un bob biondo dorato con riga e onde, simile al caschetto di Natalie Portman, abbellito da punte texturizzate. Il trend per i capelli medi sembra chiaro: osare con colori caldi come il biondo o il rosso ramato da accompagnare a tagli appena sopra le spalle di chiara ispirazione anni ‘70 o ‘80.

Accessori tono su tono

Un’altra tendenza imperdibile per la bella stagione è quella degli accessori per capelli. Che siano mollette, fermagli, forcine o fasce, l’accessorio diventa parte integrante dell’acconciatura. Basti pensare ai maxi fermagli sulle trecce tono su tono, per non dare troppo nell’occhio, oppure mollette e fermagli di varie grandezze per arricchire una coda di cavallo e regalare quell'effetto tridimensionale alla pettinatura. Tornano di moda anche anche i maxi fermagli colorati e le perline da attaccare ai capelli come si faceva negli anni ‘80. Dalle passerelle abbiamo visto anche fermagli a forma di foglia o direttamente accessori con piume e strass su tutta la chioma, senza dimenticare il ritorno degli accessori per capelli ispirati agli anni '90.