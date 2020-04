I capelli rasati saranno di tendenza in questa primavera e anche nell'estate. L'hairstyle in questione è stato recentemente sfoggiato da Talullah Willis in una foto su un social network: tale chioma è molto facile da portare ed ha bisogno di pochissima manutenzione.

Look, i capelli rasati

I capelli rasati di Talullah Willis sono stati realizzati dal padre Bruce Willis. Anche la madre Demi Moore aveva portato la chioma in questione nel film "Soldato Jane" di Ridley Scott nel 1997. Non vanno dimenticate nemmeno Sinead O'Connor e Skin, tutte attratte dai capelli rasati.

Per portare questo hairstyle servirà molta sicurezza in sé. Questa chioma sarà ideale sui volti regolari, mentre andrebbe evitata sui visi paffuti o tondi. In questo caso si dovrà fare molta attenzione anche alla forma del cranio e delle orecchie perché saranno bene in evidenza.

Se una donna è disperata perché il suo parrucchiere è chiuso e vuole rinnovare il proprio look può provare la capigliatura in questione.

Trattamenti per il cuoio capelluto

Durante questo periodo a casa si potranno realizzare dei trattamenti per purificare il cuoio capelluto: quest'ultimo avrà bisogno di cure specifiche, le quali doneranno elasticità e lucentezza al capello.

La pulizia del cuoio capelluto andrà fatta una volta al mese ed è consigliata a chi perde i capelli e anche per chi sarà molto stressato. Il trattamento più facile sarà lo scrub: in quest'ultimo saranno presenti degli estratti vegetali, oli essenziali e argille delicate. Invece sulle chiome grasse sarà perfetto un prodotto astringente che contenga menta, tea tree ed eucalipto. In questi giorni i saloni sono chiusi e quindi i vari trattamenti si possono comperare online.

Per fare lo scrub si potrà optare anche per una ricetta casalinga e serviranno solamente il balsamo e lo zucchero. Invece per una cute molto secca si potrà sostituire il balsamo con un cucchiaino d'olio. Per i capelli naturali e non tinti si potrà scegliere una variante detox: in questo caso si dovranno miscelare tre parti d'acqua e una di bicarbonato. Poi occorre lasciare in posa e poi risciacquare molto bene.

Inoltre ci sarà anche l'opzione detossinante e basterà aggiungere al classico shampoo un cucchiaio di sale grosso.

I sieri ristrutturanti e nutrienti

Un'alternativa allo scrub potrà essere il siero: esso si potrà applicare sul cuoio capelluto e nutrirà in profondità i capelli. Alcuni sieri potranno essere mescolati all'interno dello shampoo o della maschera e basterà lasciare agire pochi minuti e risciacquare. Durante l'applicazione di ogni prodotto sarà molto importante anche eseguire un massaggio corretto: questo andrà realizzato con i polpastrelli e mai con le punte delle dita perché rischierebbero di grattare una zona già molto sensibile.

Alla sera si potrà poi effettuare con i polpastrelli un leggero picchiettamento del cuoio capelluto su tutta la testa.

Insomma, questo può essere il momento giusto per realizzare dei capelli rasati e anche per curare perfettamente la propria capigliatura.