Anche quest'anno torna l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro con l'azalea per la ricerca. Data la situazione in cui l'Italia si trova attualmente a causa del Coronavirus, l'AIRC non potrà distribuirle nelle piazze, in quanto ciò violerebbe le misure igienico-sanitarie e il divieto di assembramento imposto dal governo italiano. Dunque per la prima volta sarà possibile acquistarle su Amazon in occasione della festa della mamma!

L'azalea della ricerca su Amazon

L'AIRC ogni anno colora le piazze di tantissime città con le proprie azalee, a sostegno della lotta contro il cancro e quest'anno ha dato la possibilità di poter finanziare l'associazione, grazie alla piattaforma di Amazon.

Le spese di spedizione sono gratuite e la pianta verrà inviata in un colore casuale: bianco, rosa, rosso o screziato. Viene specificato che tutto il ricavato verrà devoluto all'AIRC. Le richieste sono state finora moltissime, infatti inizialmente veniva garantita la consegna delle piante entro il 10 maggio, ma ormai non è più possibile in quanto l'AIRC è stata subissata da ordini. In seguito è comparsa sul sito la dicitura che sarebbe stato comunque possibile acquistare le azalee della ricerca per tutto il mese di maggio, per sostenere la ricerca contro il cancro.

L'iniziativa ha evidentemente riscosso un notevole successo.

L'AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

L'AIRC è nata nel 1965 e si pone come obiettivo la sensibilizzazione sul tema del cancro e di raccogliere fondi per la ricerca. La associazioni da ormai molti anni sostiene le attività di ricerca, grazie ai volontari che collaborano attivamente con l'associazione. L'AIRC si occupa di finanziare i progetti di ricerca svolti presso ospedali, laboratori ed istituti scientifici.

E' attiva inoltre nella sensibilizzazione sul tema del cancro e fornisce informazioni sui progetti e e sui progressi che la scienza ha fatto in merito. Inoltre, incentiva i giovani ricercatori a migliorare le loro conoscenze sul campo attraverso programmi appositi.

I numeri dell'AIRC

Sul sito ufficiale dell'AIRC si possono trovare i dati numerici riguardo le raccolte fondi dell'associazione: 1,4 miliardi di euro per progetti di ricerca condotti in ospedali, laboratori ed istituti dislocati in tutta Italia; 61 milioni di euro per lo stanziamento di borse di studio per la formazione di giovani ricercatori.

Inoltre, per sensibilizzare l'opinione pubblica, l'AIRC ha attuato un programma di divulgazione riguardo i progressi effettuati nel campo della ricerca e per quanto riguarda prevenzione, diagnosi e terapie del cancro, come richiesto dall'articolo 2 dello Statuto dell'associazione.