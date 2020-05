La frangia lunga non potrà mai mancare sui tagli capelli di tendenza nell'estate 2020. Dopo avere provato questo dettaglio non si potrà più farne a meno: il taglio in questione sarà perfetto per regalare uno stile molto glamour e irresistibile.

Moda, la frangia lunga

La frangia lunga sarà perfetta per completare l'hairstyle. Questo dettaglio è sfoggiato anche da molte celebrità: ad esempio Jennifer Lopez, Selena Gomez, Michelle Hunziker, Dakota Johnson e Katie Holmes. Il taglio di capelli perfetto da abbinare alla frangia lunga sarà il caschetto.

Il taglio in questione risulterà molto regolare e renderà il volto elegante. Il caschetto sarà perfetto su dei lineamenti delicati e simmetrici; inoltre sarà da evitare su un viso mascolino e con dei lineamenti molto marcati. Invece il long bob con la frangia lunga potrà essere abbinato ai volti allungati, rettangolari o a cuore. In questa carrellata non potrà mancare il taglio scalato in punta che risulterà sempre molto versatile. Le frangette più gettonate saranno quelle a forma di V rovesciata e lunghe arrotondate.

Sui capelli folti e spessi la frangia andrà asciugata per prima e con il movimento dall'alto verso il basso: in questo modo si toglierà un po' di volume. Invece sulle capigliature sottili questo accessorio si dovrà asciugare con l'aiuto di una spazzola rotonda per creare un effetto volumizzante. Va ricordato che non si dovrà bagnare o stropicciare la frangia, altrimenti si dovrà rifare la piega. La frangia lunga dovrà risultare sempre luminosa, fresca e pulita.

Nuovi colori

Nell'estate 2020 non potrà mancare nemmeno una nuova tonalità e sarà di tendenza il burgundy. La nuance in questione è sfoggiata anche dalla cantante Rihanna e si tratta di un mix di rosso e viola. Il burgundy sarà perfetto su ogni taglio e potrà essere utilizzato come tinta sull'intera chioma, come balayage o solamente su qualche ciuffo. Su dei capelli rossi naturalmente si potranno creare dei riflessi per ravvivare perfettamente il colore, mentre sulle capigliature bionde o scure la nuance si adatterà anche a ogni tipo di carnagione.

La tonalità regalerà molto volume e lucentezza alla chioma. In questo periodo i saloni sono chiusi però si potrà fare tranquillamente la tinta anche a casa.

Fare la tinta burgundy a casa

Per creare il colore burgundy basterà mischiare la tinta rossa e viola. Una volta realizzato il mix dovrà essere applicato sui capelli seguendo i classici passaggi della tinta. Il tutto andrà lasciato in posa il tempo necessario e successivamente si dovranno risciacquare i capelli. Per le donne insicure di fare la tinta a casa esistono anche le colorazioni temporanee che andranno via con alcuni lavaggi. Per quanto riguarda lo styling questa tonalità sarà perfetta con le chiome mosse che faranno risaltare la luminosità del colore.

Il momento per scegliere una frangia lunga potrebbe essere quello giusto. Inoltre si potrà realizzare la tonalità burgundy e il look sarà molto più sbarazzino.