Le acconciature per la primavera-estate 2020 dovranno essere giuste per poter indossare la mascherina. Ormai quest'ultima è diventata obbligatoria nei luoghi al chiuso. Tutte le pettinature saranno molto facili e veloci da realizzare.

Moda, le acconciature

Le acconciature andranno scelte in base alla chiusura della mascherina. Proprio così perché il problema maggiore sarà la gestione dei lacci e degli elastici. Molte volte sarà successo che la mascherina sia scivolata o che qualche ciocca di capelli sia stata impigliata nel nodo.

Detto questo i vari modelli di mascherine in commercio sono di tre tipi: ci sono quelle da chirurgo con i doppi elastici, quelle con i doppi nastrini da annodare dietro la testa e le altre con l'elastico da posizionare dietro le orecchie. Quindi le acconciature saranno delle alleate preziose per sostenere le mascherine. Su dei capelli lunghi si potrà realizzare una coda o una treccia molto bassa e l'elastico presente all'attaccatura potrà essere utilizzato per fermare il nodo. Questa opzione sarà valida anche per uno chignon basso.

In questo periodo Meghan Markle sta utilizzando le mascherine con gli elastici doppi. Nelle varie foto di Meghan si vede che inserisce un raccolto tra il primo elastico e il secondo. La soluzione in questione può essere utilizzata anche con una treccia o una coda alta: in questo modo la libertà di movimento è assicurata.

Altre proposte da copiare

I capelli si potranno lasciare anche sciolti però ci sarà sempre il rischio di sistemarli continuamente indossando i guanti e tutto questo non sarà molto igienico.

Con la mascherina che si potrà fissare dietro le orecchie saranno ideali tutti i tipi di acconciature: Myss Keta sfoggia questa soluzione da molto tempo. Risulterà molto comoda anche con le chiome lisce di qualsiasi lunghezza; inoltre sarà perfetta sulle capigliature ricce e vaporose. Anche se gli accessori saranno di tendenza in questo periodo saranno da evitare assolutamente. Adesso resta il tempo per trovare il modello di mascherina ideale per andare a fare una bella passeggiata.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio, una nuova acconciatura o semplicemente per rinnovare la chioma si potrà optare per una nuova tonalità. Di questa idea è anche Melissa Satta che durante la quarantena ha pensato di colorare i capelli di rosa. Prima della showgirl ha optato per il pink hair anche Ricky Martin, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love e Elle Fanning. Scegliere questa nuance pop regalerà energia positiva alle chiome e anche all'umore. La bella Melissa si è fatta fotografare dal marito con la capigliatura sciolta e super liscia: il suo castano naturale sfuma nelle estremità di un rosa molto intenso.

La psicologa Elena Benvenuti ha confermato che si tratta di una tonalità scaccia-malinconia, ed ecco perché è scelta da moltissime donne e celebrità. Per evitare che il colore sbiadisca durante i vari lavaggi si dovranno nutrire i capelli quotidianamente. Sarà perfetto un olio naturale che contenga il filtro UV: quest'ultimo andrà applicato sulle punte e lunghezze umide o asciutte e non ci sarà bisogno di risciacquo. Il momento per scegliere delle nuove acconciature da portare con la mascherina è arrivato. Inoltre si potrà anche optare per la tonalità rosa.