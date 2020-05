Il taglio di capelli corti di tendenza nell'estate 2020 sarà il caschetto scalato. Questo hairstyle è facile da portare e versatile. Ideale per ogni occasione, è adatto per le donne di ogni età.

Tagli di capelli per l'estate: il caschetto scalato

Il caschetto scalato è un taglio di capelli che regala volume e texture alla chioma. Le varie sfilature incorniciano perfettamente il viso, adattandosi a ogni tipo di lineamento. Su un viso tondo si possono realizzare delle scalature asimmetriche, mentre su uno allungato si deve ricreare un attento gioco di pieni e vuoti.

Il caschetto scalato può essere sfoggiato spettinato, mente per un'occasione importante si può optare per una piega liscia.

Questo taglio regala un look fresco e sbarazzino. L'hairstyle può essere valorizzato da punti luce e schiariture e anche da una piega wavy. Sul caschetto non deve mancare una frangia sfilata: molto glamour. Per un look rock le scalature deve essere ricreate su tutta la lunghezza dei capelli, lo styling può essere leggermente mosso e con la riga centrale.

Le tonalità rosse: il Tiziano

Per quanto riguarda le nuove tonalità, nei prossimi mesi sarà di tendenza il rosso, da scegliere tra varie sfumature. Il giusto rosso va scelto in base al colore dell'incarnato e degli occhi. Di solito la tonalità rossa è perfetta sulla pelle lattea e candida, in questo modo i capelli diventano i grandi protagonisti.

Per esempio, se gli occhi sono chiari, le nuance ideali sono il rosso irlandese e il Tiziano. Quest'ultimo può essere mixato con una base cioccolato o castano chiaro: la tonalità risulta molto più intensa e originale. Per avere una nuance luminosa si può optare per un ramato o un ginger: entrambi sono perfetti su una base castana o bionda.

Una carnagione chiara è adatta a un rosso scuro. In questo caso si può optare per la tinta auburn, un castano caldo con riflessi ramati.

Le tonalità rosse continuano

Sempre per quanto riguarda le tonalità rosse, sulle pelli olivastre o scure sono perfetti il borgogna, l'amaranto, il corallo e il magenta.

Per un risultato finale molto più naturale il mogano è l'ideale. Questa colorazione risulta intensa ed elegante.

In questa lunga carrellata di colorazioni non si deve dimenticare il rosso ciliegia e il chocolate mauve. Il taglio da abbinare a queste tonalità è il più richiesto da tante donne: il bowl cut. Si può optare anche per un bob asimmetrico scalato, portato mosso e con un ciuffo laterale. Sui volti regolari il bob molto corto si adatta perfettamente.

Da non dimenticare nemmeno il long bob con il ciuffo, mentre per quanto riguarda i capelli lunghi, meglio se scalati e con la riga in mezzo. Per lo styling si possono creare delle onde vintage.