I tagli capelli corti saranno di tendenza questa estate. I vari hairstyle avranno delle linee irregolari e risulteranno molto originali. Inoltre ci saranno anche degli haircut molto più ordinati. Tutte le proposte riusciranno ad accontentare le ragazze più esigenti.

Moda, i tagli capelli corti

I tagli capelli corti potranno essere sistemati in pochi minuti utilizzando la spazzola. Il taglio alla maschietta sarà perfetto sulle chiome lisce e ricce; inoltre sarà ideale sui volti regolari e simmetrici. Per completare il tutto si potrà realizzare la frangia o il ciuffo laterale e si potrà giocare con le varie tonalità.

Tra i tagli capelli corti non potrà mancare il pixie cut che ricorderà gli anni '80 e potrà essere portato spettinato. Questa capigliatura sarà perfetta sui visi ovali e con i lineamenti delicati. Il pixie extra short risulterà cortissimo e ben modellato sul perimetro del capo: in questo modo la chioma sarà sempre morbida. Va ricordato che l'hairstyle in questione andrà accorciato molto spesso. Per quanto riguarda il colore si potrà optare per il nero con dei riflessi blu. In questa lunga carrellata non mancherà nemmeno il bob mosso e super scalato: l'hairstyle in questione sarà indicato per i volti ovali, triangolari o rettangolari. Sul bob per avere un look molto più sbarazzino si potrà optare per la tonalità rosa.

Il blunt bob sarà un caschetto pari e andrà portato liscio e con la riga laterale o centrale. Invece il buzz-cut bob risulterà più lungo nella parte anteriore e molto più corto su quella posteriore: in questo caso come tonalità sarà perfetto un biondo freddo con delle sfumature calde. Sul pixie si potranno realizzare delle sfilature e una frangia da acconciare sempre diversamente.

Una capigliatura corta e riccia dovrà risultare sempre molto morbida e tutto questo utilizzando dei prodotti adatti.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il balayage rosso. L'obbiettivo del balayage sarà quello di schiarire la chioma e si creeranno dei meravigliosi effetti di luce.

In questo modo verranno valorizzati i lineamenti del viso, il taglio e anche l'acconciatura. Il rosso sarà la nuance più richiesta da molte donne e sarà perfetto per le chiome lunghe o corte. Il balayage rosso illuminerà la capigliatura e il risultato finale sarà molto naturale e tutto questo grazie alle varie schiariture tono su tono. La tonalità risulterà multisfaccettata e regalerà volume ai capelli fini.

Consigli

Il balayage rosso sarà ideale sulle chiome castane; invece su una capigliatura più scura si dovrà optare per il rosso rame che eviterà uno stacco troppo eccessivo con la radice. Anche sui capelli rossi naturali si potranno creare delle schiariture. Il balayage si potrà sempre personalizzare in base al colore di base e alla carnagione.

Sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia e in questo modo lui troverà la soluzione più adatta. Realizzare questa tecnica sarà molto facile: per prima cosa si dovranno dividere i capelli in grandi ciocche e successivamente si creeranno delle striature di colore rosso. Questo è il momento giusto per realizzare dei nuovi tagli capelli corti e anche il balayage rosso.