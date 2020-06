I tagli scalati saranno di tendenza in questa estate 2020. Con queste chiome il volto dimostrerà anche qualche anno di meno. Le varie proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più famosi del momento.

Look, i tagli scalati

I tagli scalati potranno essere sfoggiati dalle donne di tutte le età. Sui capelli lunghi saranno presenti delle scalature molto leggere e una frangia a sipario: questo look è stato creato da Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza. Invece Toni Pellegrino sui tagli scalati ha optato per delle tonalità bionde fredde e calde. James Hair Fashion Club ha realizzato una capigliatura scalata con la frangia a ciuffo: per quanto riguarda la nuance ha optato per un bel ramato dove sono presenti delle sfumature bionde.

Aldo Coppola ha ideato una chioma con la riga e ha creato delle onde molto leggere sulle punte. In quest'ultimo hairstyle il colore biondo è più scuro sulle radici e chiaro sulle punte. Un bob scalato può essere valorizzato da una tonalità ambra; invece per avere un look originale si può optare per lo shag. Aldo Coppola ha pensato di creare un taglio lungo dietro e più corto sul davanti: in questo caso i capelli possono essere lisci e di colore biondo platino, per uno stile molto particolare. Su un hairstyle corto e con il ciuffo laterale è perfetta una tinta pastello: quest'ultima può essere realizzata su tutta la capigliatura o solamente su alcune ciocche di capelli.

Acconciature

Durante le giornate o le serate estive si dovranno realizzare anche molte nuove acconciature.

In questo modo si riuscirà a combattere il caldo e inoltre il look sarà molto glamour. Le pettinature saranno molto facili da creare e per completare il tutto si potranno applicare anche degli accessori. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i casual bun e questi saranno dei semiraccolti morbidi e non ordinati.

Queste pettinature saranno fermate da scrunchie colorati o annodati da bandane o nastri colorati. Il look in questione è sfoggiato da Taylor Hill e Meghan Markle.

Le proposte da copiare continuano

Per avere uno stile anni '60 si dovranno indossare delle fasce, foulard e turbanti multicolor o floreali.

Questi potranno essere annodati sulle code o sopra il capo: in entrambi i casi il look risulterà molto chic. La proposta in questione è stata vista sulla passerella di Dolce&Gabbana. In questa lunga carrellata non potrà mancare nemmeno la treccia e si potrà optare per quella classica, doppia o a spiga. Basterà solamente utilizzare la fantasia e l'hairstyle sarà perfetto. Ultimamente la modella Sara Sampaio ha realizzato una treccia molto scenografica, ideale per le occasioni importanti. Anche la coda sarà sempre di tendenza e potrà essere bassa e liscia: sarà perfetta sia in spiaggia e anche per la sera. Finalmente è arrivato il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli scalati e anche tante nuove acconciature.