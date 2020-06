Il taglio capelli corti sarà di tendenza in questa estate. L'hairstyle in questione è sfoggiato da Alessia Marcuzzi. Anche molte altre donne dalla fine del lockdown hanno pensato di rinnovare il proprio hairstyle. In questo modo si affronterà nel migliore dei modi la stagione estiva.

Look, il taglio capelli corti

Il taglio capelli corti di Alessia Marcuzzi risulta pari e con un bel volume sui lati del capo: per completare il tutto è presente un ciuffo laterale morbido. Per quanto riguarda lo styling la conduttrice ha creato un mosso molto naturale. Queste onde leggere sono perfette sui volti ovali e regolari; invece sono da evitare su quelli tondi e larghi.

Sul taglio capelli corti in questione la tonalità è dorata: la Marcuzzi ha abbandonato lo shatush e il balayage e optato per dei colpi di sole. Quest'ultimi saranno perfetti per schiarire nel migliore dei modi la capigliatura e inoltre scegliendo questa tecnica la chioma avrà anche un bel movimento. I colpi di sole sono amati anche da molte celebrità che si trovano dall'altra parte dell'Oceano. Questa colorazione avrà il vantaggio di riuscire a camuffare i pochi capelli bianchi presenti e tutto questo grazie all'aggiunta del colore biondo alla radice. Va ricordato che per avere sempre una nuance brillante si dovranno utilizzare dei prodotti adatti come lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano con dei riflessi biondi. Questa nuance risulterà molto calda e sarà ideale per mettere in risalto la carnagione molto chiara e inoltre il castano dorato valorizzerà anche gli occhi chiari.

Sui capelli lunghi mossi o ricci sarà perfetta questa tonalità: questo hairstyle è portato dall'attrice Lily James. Invece Amanda Seyfried sulla sua chioma che oscilla tra il biondo e il castano ha realizzato delle schiariture e le ha intensificate sulle lunghezze. Lo styling mosso della capigliatura di Lily-Rose Depp è perfetto per valorizzare perfettamente il colore castano con i riflessi biondi.

Per avere un finish tridimensionale Miranda Kerr ha optato per un biondo ramato per le ciocche di capelli posteriori e una nuance più chiara su quelle anteriori. La supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio ha creato delle sfumature bionde sulle lunghezze e invece le radici risultano scure.

Le nuance da copiare continuano

Emma Stone ha realizzato un raccolto laterale mosso; invece il biondo dei capelli castani della modella danese Josephine Skriver vira in un rame molto originale. Sulle ciocche di capelli di Kate beckinsale è presente un mix di rosso e biondo: il tutto è valorizzato da un finish glossy. In questa lunga carrellata non può mancare il raccolto super spettinato di Halle Berry. Su questa pettinatura sono presenti dei ciuffi in stile anni '90 ai lati del volto e le punte sono leggermente più chiare rispetto al resto della chioma.

Questa tonalità risulterà molto estiva e sarà perfetta per affrontare con molta spensieratezza le lunghe giornate al mare. Il momento per sfoggiare un nuovo taglio capelli corti è arrivato. Inoltre si potrà optare per il colore castano con riflessi biondi.