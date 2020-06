Il taglio di capelli medi sarà di tendenza nell'estate 2020. In particolare sarà richiesto da molto donne il wave long bob di Filippa Lagerback. Questa chioma sarà molto facile da portare e anche da acconciare.

Moda, il taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi sfoggiato da Filippa è un wave long bob. La lunghezza dei capelli sulla parte anteriore risulta leggermente più lunga rispetto alla nuca. Per quanto riguarda lo styling la conduttrice televisiva ha creato delle onde molto leggere: quest'ultime sono ottenute utilizzando il phon. Invece per la tonalità ha optato per un colour contouring e risulta più chiaro sulla zona frontale: in questo modo il taglio avrà un bel movimento e il volto molta più luce.

Questo taglio di capelli medi sarà ideale su un volto regolare, ovale o allungato; invece sarà da evitare su quelli tondi. Va ricordato che sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia e lui troverà sempre l'hairstyle più adatto per ogni donna.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà scegliere anche una pettinatura nuova. Nei prossimi mesi sarà di tendenza lo chignon e questo valorizzerà il viso e anche il make up. L'acconciatura potrà essere creata sui capelli corti, medi e lunghi senza nessun problema: in questo modo si eviteranno le fastidiose ciocche ribelli. Un'abbinamento perfetto sarà il mini chignon a delle trecce: questa proposta sarà perfetta per una chioma cortissima.

Sul pixie cut si potranno realizzare tanti piccoli chignon e il look risulterà molto glamour e originale. Invece per valorizzare una lunghezza medio-corta si potrà optare per il mezzo chignon. Per realizzare quest'ultima proposta si dovrà raccogliere la capigliatura e fermarla dietro il capo; per una chioma più moderna sarà sufficiente spostare lo chignon in alto sulla testa e creare l'effetto spettinato.

Per avere uno chignon impeccabile sui capelli ricci si dovranno valorizzare perfettamente i vari boccoli: l'acconciatura dovrà risultare molto alta e voluminosa. Gli space buns ricorderanno lo stile degli anni '90 e saranno perfetti per mettere bene in evidenza le sfumature della capigliatura. In questo caso si dovranno realizzare due chignon e invece le lunghezze andranno lasciate libere.

Altre pettinature da copiare

Sui capelli medi sarà ideale uno chignon alto e lucidissimo utilizzando del gel. Invece quello spettinato sui capelli lunghi regalerà un look molto romantico. Per una serata importante sarà perfetto uno chignon basso e ordinato: per completare il tutto si potranno indossare degli orecchini e una collana. I double buns saranno i veri protagonisti della stagione estiva e per rendere l'acconciatura particolare si potranno applicare delle mollette colorate o dello stesso colore della chioma. Questo è il momento più indicato per rinnovare il proprio look e sfoggiare un taglio di capelli medi. Inoltre si potrà realizzare uno chignon, per avere una capigliatura molto fresca ed estiva.