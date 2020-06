I tagli capelli medi scalati saranno di tendenza nell'estate 2020. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per esprimere al meglio la propria personalità. Inoltre le varie proposte riusciranno ad accontentare anche le donne molto esigenti.

Moda, tagli capelli medi scalati

I tagli capelli medi scalati andranno scelti in base alla texture della chioma e ai lineamenti del volto. La capigliatura in questione sarà perfetta per rinnovare il proprio look dopo la fine della quarantena. Sui tagli capelli medi si potrà giocare con il volume. Su questo hairstyle si potrà abbinare una frangia o un ciuffo, per uno stile molto originale.

Va ricordato che oltre alle scalature si potranno realizzare varie sfilature: in questo modo la chioma avrà un bel movimento. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per il liscio, il mosso o il riccio. Con la capigliatura in questione il look risulterà molto sbarazzino e sarà ideale per le lunghe giornate estive. Inoltre si potranno creare anche tante nuove acconciature: quindi via libera con la coda, la treccia, lo chignon o le treccine. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo lui riuscirà sempre a trovare la soluzione più adatta e magari potrà nascondere anche qualche piccolo difetto.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza lo shatush: quest'ultimo è stato scelto anche dalla bella Melissa Satta. La showgirl ha illuminato i suoi lunghi capelli castani con uno shatush molto luminoso. Le varie schiariture presenti sulla chioma risultano calde e avvolgenti, perfette per illuminare il volto.

L'hairstyle è stato realizzato nel salone di Aldo Coppola dall'hairstylist Marco Rossi. La sfumatura presente sui capelli parte con un biondo dorato sulla base e invece sulle lunghezze e punte diventa un biondo platino. Questo meraviglioso effetto chiaro-scuro è ideale con la coda e la treccia, le acconciature preferite della Satta.

Un'altra tendenza dei prossimi mesi saranno i vari effetti sunkissed rilasciati dal balayage: con il colore più chiaro e scuro la capigliatura avrà molta più profondità e movimento. Su una base chiara sarà perfetto il balayage biondo cenere: quest'ultimo si adatterà perfettamente su ogni tipo di carnagione e colore degli occhi.

Consigli da seguire

Realizzare il balayage in salone comporterà diversi step: per prima cosa si creeranno le schiariture. Successivamente si dovrà applicare un tonalizzante e per finire una maschera lucidante. Per mantenere le tonalità dorate sempre brillanti si dovranno utilizzare dei prodotti specifici. Sul balayage cenere si dovrà utilizzare uno shampoo anti-giallo e un conditioner nutriente e idratante.

Sulle chiome con nuance calde o fredde si dovrà utilizzare una linea di solari. Questi proteggeranno il colore dai raggi del sole. Il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli capelli medi scalati è finalmente arrivato. Inoltre si potrà copiare lo shatush della bella Melissa Satta.