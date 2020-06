Molti tagli di capelli saranno di tendenza la prossima estate. Tutte queste chiome saranno facili da portare e perfette per ogni occasione. I vari hairstyle regaleranno un look glamour e irresistibile.

Look, i tagli di capelli corti: il pixie cut

I tagli di capelli corti saranno i grandi protagonisti della stagione estiva. Dalle forme molto morbide e lo styling disordinato, le capigliature saranno facili da gestire. Tra i vari tagli è presente il pixie cut, su cui si possono realizzare ciuffi scalati e voluminosi, dal risultato molto naturale. Inoltre il volto potrà essere incorniciato da alcune ciocche di capelli.

Tra i tagli non si può dimenticare il mullet, l'ideale per i visi lunghi o spigolosi. Questa chioma viene sfoggiata da Úrsula Corberó. Sulla capigliatura dell'attrice viene realizzato un effetto texturizzato sulle lunghezze o wet. Un altro taglio è Il carré boule, dalla forma arrotondata e con la frangia che compre tutta la fronte.

Per quanto riguarda le tonalità di colore, su un taglio corto si può giocare con il biondo, il rosso, il castano e il ramato. Per il carré boule si può optare per una colorazione sfumata.

Chiome medie e acconciature: il caschetto

Le capigliature sui tagli di capelli medi dovranno essere molto naturali. Il caschetto di tendenza nella stagione estiva è leggermente mosso.

Su questo hairstyle, per realizzare un look originale, i capelli vanno raccolti di lato e fissati con un accessorio. Sulle capigliature medie o corte si adattano alla perfezione il fermaglio o un foulard colorato. Per un look vintage è perfetta la fascia, con alcuni ciuffi di capelli liberi.

Per quanto riguarda i capelli lunghi, andranno di Moda le capigliature mosse e vaporose.

Le lunghezze ricce o wavy possono essere abbinate a dei ciuffi lunghi o a una frangia molto piena. Le chiome lunghe possono regalare un look sofisticato o wild, in base alle esigenze di ogni ragazza. Come hairstyle sono perfette la coda di cavallo alta, le trecce o uno chignon. In alternativa si può optare per i double bun, da realizzare nella parte alta del capo.

Per completare il tutto non devono mai mancare gli accessori.

Lo chignon spettinato

Un'altra acconciatura irrinunciabile è lo chignon spettinato, portato anche da Meghan Markle. La pettinatura, molto versatile, è perfetta per i capelli lunghi e medi. Le lunghezze vanno gestite in base ai lineamenti del viso. Inoltre si possono lasciare i baby hair ai lati del viso, in questo modo il look risulta molto sbarazzino. Per realizzare lo chignon spettinato si devono raccogliere i capelli e legarli come per realizzare una coda. La pettinatura deve essere molto naturale e quindi non si devono utilizzare forcine o lacca.