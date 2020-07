Molte acconciature potranno essere realizzate in questa estate 2020. Le pettinature in questione possono essere sfoggiate in spiaggia o a casa durante lo smart working. Tutte le varie proposte saranno molto facili da creare, in molti casi sono ispirate alle celebrità.

Moda, le nuove acconciature

Le nuove acconciature aiuteranno anche a combattere il caldo afoso. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà lo chignon. Quest'ultimo sarà spettinato e molto morbido, perfetto per la spiaggia; invece per l'ufficio si potrà scegliere la versione più ordinata. Lo chignon potrà essere basso, alto, centrale o laterale.

Inoltre potrà essere impreziosito da nastri, scrunchie colorati o elastici poco voluminosi.

Tra le nuove acconciature da copiare non potrà mancare nemmeno la coda di cavallo. Questa pettinatura è stata sfoggiate ultimamente anche da Meghan Markle. Per avere un look sbarazzino sarà perfetta una ponytail annodata sulla parte superiore del capo, con dei scrunchie colorati e delle onde wavy sulle lunghezze.

In questa lunga carrellata non possono mancare le trecce e queste saranno ideali per l'ufficio; invece per la spiaggia si potrà optare per delle trecce morbide e impreziosite da nastri o foulard.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il nordic white: si tratta di un biondo platino con delle sfumature argento.

La capigliatura sarà molto luminosa e fresca. Questa tonalità potrà essere utilizzata sui capelli corti e lunghi; inoltre la nuance andrà personalizzata in base alla carnagione.

Va ricordato che con uno styling mosso si vedranno perfettamente tutte le varie sfumature presenti. Con i capelli scuri il nordic white sarà perfetto per rinnovare completamente il look.

Invece la nuance in questione sarà perfetta per ravvivare il biondo o una base naturale chiara.

Consigli per il nordic white

Per realizzare questo colore si dovrà prima decolorare la chioma e quindi ci si dovrà affidare al proprio parrucchiere. In questo modo si eviterà di rovinare la capigliatura e il risultato finale sarà sempre perfetto.

Una volta realizzato il nordic white si dovranno curare molto i capelli: quest'ultimi risulteranno sempre morbidi e luminosi. Si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti anti giallo, degli shampoo e maschere nutrienti per idratare la capigliatura. Per la ricrescita si dovrà ritornare dal parrucchiere per decolorare e tonalizzare dove saranno cresciuti i capelli. Oppure si potrà scegliere il look in cui la radice risulterà più scura e le lunghezze saranno bionde.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per realizzare delle nuove acconciature e per realizzare la tonalità nordic white.