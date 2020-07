I tagli di capelli biondi saranno di tendenza in questa estate 2020. Le chiome in questione saranno perfette per le donne di ogni età. Inoltre queste capigliature regaleranno un look molto fresco e glamour. Le varie proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri del momento.

Look, tagli di capelli biondi

Sui tagli di capelli biondi corti e medi, si potrà optare per il platino. Inoltre un biondo freddo potrà essere arricchito da alcune sfumature più calde e in questo caso il taglio ideale sarà un bel bob pari e liscio. Per avere molta più luminosità sul viso e sui vari Tagli di Capelli si dovranno lasciare le radici scure e il resto delle lunghezze di colore biondo platino.

In questa lunga carrellata non potrà mancare un biondo ispirato agli anni '70 e questo sarà illuminato da un balayage realizzato a mano libera. Aldo Coppola ha realizzato un carré dove la tonalità biondo caldo si fonde perfettamente con la base scura della chioma. Invece Salvo Filetti ha optato per un biondo ambrato. Il biondo champagne sarà molto luminoso e avrà anche bisogno di una manutenzione costante dal parrucchiere di fiducia. Su una capigliatura riccia sarà perfetto il biondo sabbia: questo look è stato ideato da Wella Ash.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si potranno scegliere molte nuove acconciature. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il double bun sfoggiato da Jennifer Lopez: inoltre per completare il tutto ha applicato del gel sui baby hair e li ha trasformati in una frangia.

Per chi non conoscesse i baby hair sono i capelli sottili e corti presenti all'attaccatura della fronte. La bella Jennifer ha mostrato la sua nuova pettinatura attraverso una foto pubblicata in vari social. Questa acconciatura è stata realizzata dal suo hairstylist Chris Appleton che la segue da molti anni.

Va ricordato che la pettinatura sarà molto facile e veloce da realizzare.

I double bun copiati dalle star

Negli anni '90 anche la bionda Emma Bunton delle Spice Girls aveva optato per i double bun. Prima di realizzare il mullet la bella Miley Cirus aveva scelto anche lei il look in questione: la pop star portava i double bun intrecciati o arrotolati.

Invece Chiara Ferragni abbina molto spesso a questa pettinatura anche i trendrils; Rihanna aveva sfoggiato questa proposta con i capelli sciolti e mossi. Anche Leila, protagonista della saga Star Wars, portava questi due famosi raccolti a ciambella. Inoltre ci saranno anche dei tagli capelli che ricorderanno molto gli anni '90: ad esempio il famoso pixie cut scalato e con i ciuffi laterali lunghi che era portato anche da Gwyneth Paltrow nel film Sliding Doors. Oggi il pixie è sfoggiato da Charlize Theron e lei ha scelto la versione super bionda e molto più semplice. In questa lunga carrellata non va dimenticato nemmeno il taglio alla Rachel di Jennifer Aniston: la chioma risulta sfilata, scalata e con un leggero volume alle radici.

Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli biondi e realizzare i double bun.