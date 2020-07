I tagli capelli lunghi saranno i grandi protagonisti di questa estate 2020. Queste chiome regaleranno un look molto glamour e sbarazzino. La pettinatura in questione è sfoggiata anche da Demi Moore, Kim Kardashian, Naomi Campbell, Cher e Meghan Markle.

Moda, i tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi sono ritornati di tendenza grazie anche all'effetto lockdown e all'appuntamento dal parrucchiere rimandato. Ad esempio Meghan Markle porta una capigliatura lunga, con la riga al centro, liscia e molto luminosa: inoltre sono presenti anche delle scalature che incorniciano il viso. Ultimamente ha abbandonato i suoi famosi bun e ha optato per dei capelli sciolti che le regalano un look molto più fresco.

Meghan con questo nuovo look ricorda molto lo stile della cantante Cher. L'hairstylist George Northwood si è occupato della chioma della chiome dell'ex Duchessa per due anni e ha confermato che non ha mai applicato nessuna extension. Quindi va ricordato che i tagli capelli lunghi avranno bisogno di molte cure e in questo modo risulteranno sempre perfetti.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si potrà optare anche per una tonalità tutta nuova. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano scuro da scegliere in molte sfumature. Per prima cosa si dovrà controllare il colore della carnagione e poi da qui si potrà partire nel scegliere la nuance giusta. Ad esempio i castani scuri saranno perfetti sulla pelle chiara o ambrata; inoltre si abbineranno anche agli occhi nocciola e metteranno in risalto quelli verdi, chiari o azzurri.

Invece saranno da evitare sui volti dai sottotoni caldi. Sulla carnagione mediterranea si potrà optare per le sfumature mou, caffè, vino e melanzana: quest'ultimi saranno perfetti sui capelli corti o sui bob. Inoltre si potranno creare anche dei meravigliosi riflessi blu. Il colore castano scuro permetterà sempre di lavorare con la fantasia e in questo modo si creeranno sempre delle nuance personalizzate.

Le tonalità da scegliere e i consigli da seguire

Su una base castana scura si potrà optare per il broux: si tratta di un mix di castano, rosso, mogano, rame, rosso ciliegia e l'effetto finale sarà multidimensionale. Un'altra tinta multisfaccettata sarà il chocolate mauve e in questo caso la base sarà castano cioccolato con delle sfumature viola e malva.

Per mantenere sempre brillanti tutte queste nuance si dovranno utilizzare sempre dei prodotti professionali. Su una chioma castano cioccolato con delle sfumature di rosso saranno perfetti uno shampoo per i capelli colorati e una maschera. Invece su una tonalità cioccolato fondente sarà ideale uno shampoo anti-giallo: questo sarà indicato per le donne con i capelli grigi o biondi perché il pigmento violetto del prodotto sarà perfetto per contrastare i riflessi caldi. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli lunghi e anche la tonalità castano scuro.