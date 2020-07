Il taglio capelli lunghi sarà di tendenza in questa estate 2020. In particolare sarà richiesta da molte ragazze la chioma di Bella Hadid. L'hairstyle in questione è in grado di mettere in risalto lo sguardo della modella.

Look, il taglio capelli lunghi

Il taglio capelli lunghi di Bella Hadid risulta leggermente scalato e super liscio. Per completare il tutto la modella ha realizzato una frangia dritta e netta. Per quanto riguarda la tonalità Bella ha optato per il biondo tabacco con alcune sfumature più chiare. Prima di realizzare questo taglio capelli lunghi si dovrà controllare la forma del volto: se questo non sarà rotondo e la fronte non sarà bassa si potrà proseguire anche con la creazione della frangia.

Quest'ultima sarà semplice da gestire e dovrà essere pettinata in avanti utilizzando il phon. Prima di qualunque decisione sarà meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo un taglio tutto nuovo si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i teasylights: per chi non li conoscesse si tratta di una rivisitazione del classico balayage, anche se la tecnica di realizzazione è un po' diversa. Questa tecnica potrà essere realizzata su ogni tipo di capigliatura e il parrucchiere potrà personalizzare la tinta in base al colore naturale: in questo caso si potranno creare delle originali sfumature nocciola o miele. Anche Kylie Jenner, Kaia Gerber, Emrata e Millie Bobby Brown hanno optato per i teasylights.

Questa tecnica di colorazione sarà in grado di unire i colpi di sole al balayage: le varie ciocche più chiare partiranno da sotto la radice. Prima di tingere la chioma questa andrà cotonata e si dovranno applicare dei fogli dove verranno arrotolate le varie ciocche schiarite. La capigliatura avrà un effetto molto naturale e ricorderà i riflessi creati dal sole.

Gli appuntamenti dal parrucchiere non saranno molto frequenti perché le radici saranno del colore naturale e non ci sarà l'effetto ricrescita.

Consigli da seguire

Il colore teasylights sarà perfetto sui capelli lisci e anche su quelli mossi; inoltre grazie a questa tonalità si creerà molto volume anche sui capelli fini.

Su un colore biondo o castano cioccolato si potranno aggiungere dei toni leggermente più chiari e il volto avrà molta più luminosità. Sulle chiome bionde saranno ideali delle nuance fredde e invece su quelle castane si potrà optare per il caramello. I teasylights potranno essere realizzati anche sui capelli ricci e quest'ultimi avranno molta più brillantezza. Le schiariture in questione potranno essere abbinate all'abbronzatura e il mix risulterà perfetto e molto naturale. Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio capelli lunghi è proprio questo.