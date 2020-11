Ci sono davvero molti Tagli di Capelli di tendenza in questo autunno-inverno 2020-2021. Tutte le proposte arrivano direttamente dalle celebrità. Quest'ultime hanno pensato di rinnovare il proprio look per affrontare nel migliore dei modi le giornate fredde.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più gettonati si può optare per una chioma scalata e di tonalità miele-caramello. Questa chioma era sfoggiata da Jennifer Aniston nella serie tv Friends negli anni Novanta e inizio Duemila. Ultimamente la modella Bella Hadid ha optato per la capigliatura in questione. L'hairstylist Jessica Gillin ha realizzato il taglio e ha anche aggiunto alcune extension.

Invece la colorista Jenna Perry ha creato la tonalità: si tratta di schiariture con effetto "baciata dal sole", in contrasto con la base castana della chioma. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. In questo modo lui troverà sempre la proposta più adatta e il risultato finale sarà sempre apprezzato da ogni cliente.

Altri hairstyle da prendere in considerazione

In questa carrellata di tagli di capelli non può mancare nemmeno il caschetto della cantante Arisa. La capigliatura in questione risulta essere texturizzata, wavy e leggermente gonfia. Per completare il tutto Arisa ha abbinato una frangetta spettinata. La nuance di questo caschetto è un castano chiaro.

Questa proposta regala alla cantante un look molto sbarazzino e fresco. Demi Lovato ha creato un bel pixie cut con la nuca rasata e un ciuffo importante. Il pixie sulle lunghezze è di color platino e invece le radici risultano scure. Demi ha mostrato il suo nuovo taglio in una foto pubblicata su un social.

Va ricordato che per copiare tutti questi look, i capelli devono risultare sempre sani. Quindi regolarmente si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti, come il balsamo, lo shampoo e maschere nutrienti.

Il caschetto di Alessandra Mastronardi

Anche Alessandra Mastronardi ha rinnovato il suo hairstyle.

L'attrice ha realizzato un box bob che risulta essere pieno e dalla forma geometrica. La frangia corta è perfetta per mettere in risalto lo sguardo di Alessandra. Questo caschetto può essere abbinato a dei volti regolari. L'attrice ha creato questa chioma per esigenze di copione e chissà se deciderà di tenerla anche dopo aver finito le riprese. Mastronardi ha mostrato la sua nuova chioma in un post pubblicato su Instagram. Il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli è proprio questo. Le celebrità sono sempre le prime a provare delle nuove capigliature e ovviamente lanciano sempre delle nuove tendenze molto originali.