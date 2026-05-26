Grande novità per i fan de La Promessa: da giugno la soap spagnola sarà protagonista non solo dell’access prime time quotidiano, ma anche della prima serata di Rete 4. Mediaset ha infatti deciso di puntare ancora di più sulla serie che, negli ultimi mesi, si è trasformata in uno dei prodotti più seguiti della rete.

Il pubblico italiano continua a premiare le intricate vicende ambientate nel Palazzo La Promesa, tanto da spingere l’emittente a sperimentare un nuovo spazio settimanale in prime time.

La Promessa in prima serata su Rete 4 dal sabato sera

La nuova programmazione prevede un doppio appuntamento fisso con la soap. Oltre alla consueta collocazione quotidiana delle 19:45, la serie approderà anche in prima serata al sabato su Rete 4.

Una scelta strategica da parte di Mediaset, che punta a consolidare ulteriormente gli ascolti della rete grazie a un titolo ormai diventato un vero fenomeno televisivo. L’esperimento del prime time nasce dopo i risultati particolarmente positivi ottenuti dalla soap nel preserale, fascia in cui è riuscita spesso a competere con programmi storicamente più forti.

La messa in onda serale dovrebbe prevedere episodi speciali o puntate più lunghe, così da permettere agli spettatori di seguire sviluppi cruciali delle trame.

Confermato l’appuntamento quotidiano con La Promessa alle 19:45

Resta confermata anche la programmazione quotidiana dal lunedì alla domenica alle 19:45 su Rete 4. Una fascia che negli ultimi mesi ha visto crescere progressivamente il pubblico della soap, diventata uno dei punti fermi del palinsesto della rete.

Il trasferimento da Canale 5 a Rete 4 si è rivelato vincente per Mediaset. La soap, infatti, ha trovato una collocazione stabile e un pubblico molto fidelizzato, soprattutto nella fascia preserale.

Ascolti record per La Promessa: i dati Auditel più significativi

I numeri Auditel confermano il successo della soap spagnola. Nel corso della stagione, ha registrato una crescita costante, arrivando in diverse occasioni a superare il 5% di share con punte ancora più alte durante gli episodi più attesi.

Tra i dati più significativi spicca quello del 6 gennaio 2026, quando la soap ha raggiunto addirittura il 9% di share, un risultato eccezionale per Rete 4 nella fascia preserale.

Ottimi riscontri anche per le puntate speciali più lunghe: una versione estesa della soap ha raccolto circa 955 mila spettatori con il 5,7% di share, confermando la forte fidelizzazione del pubblico.

Successo anche per le repliche mattutine

Non solo le puntate inedite. Anche le repliche mattutine de stanno ottenendo risultati superiori alle aspettative.

Gli episodi riproposti al mattino, nella fascia delle 7:00, continuano infatti a registrare dati molto positivi per Rete 4, dimostrando quanto il pubblico sia affezionato alla serie.

Secondo le rilevazioni diffuse negli ultimi mesi, le repliche riescono spesso a mantenere ascolti competitivi rispetto alla media della rete, contribuendo a rafforzare l’intera giornata televisiva del canale.

Mediaset punta sempre di più sulla soap spagnola

Il successo de conferma la grande forza delle soap spagnole nel daytime italiano. Dopo gli ottimi risultati ottenuti su Canale 5, il passaggio a Rete 4 ha dato nuova linfa alla serie, trasformandola in uno dei prodotti di punta dell’emittente.

La scelta di ampliare la programmazione con un appuntamento in prima serata rappresenta un segnale chiaro: Mediaset crede fortemente nel potenziale della soap e punta a consolidarne ulteriormente il successo anche durante la stagione estiva.