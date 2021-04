Semi di lino, non tutti ne conoscono i benefici. "Ogni riccio è un capriccio" è la frase che tutte le donne ricce hanno sentito almeno una volta nella propria vita. Gestirli è molto difficile, spesso o si odiano o si amano.

Una soluzione a portata di tutte, facile ed economica, per avere i capelli sempre a posto una soluzione può essere rappresentata dai semi di lino.

I semi di lino: i benefici

I semi di lino sono dei cereali molto nutrienti e vengono usati in diversi alimenti da tutti coloro che vogliono mantenere una salute perfetta. Oltre ai numerosi benefici per la salute, possono essere utilizzati efficacemente anche nei trattamenti per capelli.

Il gel aiuta i capelli ad essere più forti, lucenti, morbidi e con l'effetto crespo ridotto. Inoltre, contengono proteine e vitamine del gruppo B.

Differenza tra i semi marroni e dorati

Prima di entrare effettivamente nella vivo della ricetta passo dopo passo, è importante conoscere la differenza tra i semi di lino marroni e quelli dorati.

Entrambi rendono i capelli meravigliosi, ma quelli dorati sono solitamente più indicati perché ricchi di omega 3 e antiossidanti, senza contare che lascia il gel con una consistenza più densa e facile da applicare. Ad ogni modo, entrambi sono ottimi per la ricetta.

Come preparare il gel in casa

Per preparare il gel in casa e poterlo applicare sui capelli occorrono pochi ingredienti:

Acqua, un bicchiere

Semi di lino (dorati o marroni), due cucchiai

In un pentolino occorre mettere l’acqua e poi i semi, poi mettere sul fuoco e regolare a fiamma media.

Una volta che il composto inizierà a bollire, è possibile aiutatarsi con un cucchiaio di legno per mescolare il tutto. Se il composto dovesse trasbordare, si deve abbassare la fiamma e continuare a mescolare. Una volta che si sarà formata una schiuma, occorre spegnere la fiamma, prendere un colino e far cadere il gel in un contenitore.

Lasciare raffreddare il composto, poi passare all’applicazione sui capelli.

Come, quando applicarlo e come conservarlo

Le dosi per fare questa ricetta daranno una quantità giusta per un paio di applicazioni. È possibile scegliere di applicare il gel sui capelli puliti, appena lavati ed ancora umidi, usando una crema leave-in prima, oppure, come un rivitalizzante dei vostri ricci nel day after.

Il gel fatto in casa non contiene conservanti, per cui è bene conservarlo il frigo in un contenitore chiuso. Esso può essere conservato per una settimana, ma non oltre.

Piccoli tips

Il gel ai semi di lino fatto in casa non produce alcun odore, è possibile aggiungere qualche goccia di olio di cocco, di Argan o di mandorle: l'importante è mettere le gocce solo quando il composto inizia a bollire.