Secondo i dati e le analisi dell'INAPP e i dati Eurostat nel focus sul lavoro femminile 2026, il settore che crescerà più rapidamente è quello dei servizi di cura e del welfare familiare. Non si tratta più solo di assistenza tradizionale: il 2026 vede esplodere una nuova figura ibrida, altamente richiesta sia nel pubblico che nel privato, la Care e Welfare Specialist, o almeno questo è quello che pensa l'IA.
Chi è la Care & Welfare Specialist?
È una professionista formata per:
coordinare servizi di cura (infanzia, anziani, disabilità)
supportare famiglie e lavoratrici nella conciliazione vita-lavoro
gestire pratiche, bonus, misure di welfare e accesso ai servizi
collaborare con enti locali, scuole, centri per l’impiego, aziende
progettare percorsi personalizzati di assistenza e inclusione
Una figura che unisce competenze sociali, organizzative e digitali: il cuore della nuova infrastruttura sociale italiana.
Perché proprio questo lavoro è in crescita?
L'algoritmo evidenzia tre fattori chiave che stanno ridisegnando il mercato del lavoro femminile:
1. Invecchiamento della popolazione e carenza di forza lavoro
L’OCSE segnala che l’Italia sta entrando in una fase di forte contrazione demografica. Per sostenere il sistema, servono professioniste capaci di mobilitare risorse inutilizzate e supportare famiglie e lavoratrici.
2. Divari territoriali e mancanza di servizi
Nel Mezzogiorno oltre il 56% delle donne tra 15 e 64 anni è inattivo. La causa principale? La difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità familiari. La Care & Welfare Specialist diventa quindi essenziale per ridurre le barriere strutturali.
3. Pressione europea per aumentare l’occupazione femminile
Eurostat e Commissione Europea indicano chiaramente che l’Italia è sotto la media UE e deve accelerare. Investire in servizi di cura è la leva più efficace per aumentare il tasso di occupazione femminile.
Un lavoro che crea altri lavori
La crescita di questa figura professionale non è isolata: genera un effetto domino su altri ruoli richiesti nel 2026, come:
educatrici specializzate
assistenti familiari qualificate
coordinatrici di servizi socio-educativi
consulenti di welfare aziendale
operatrici digitali per la gestione dei servizi pubblici
Il settore della cura diventa così uno dei motori occupazionali più forti per le donne.