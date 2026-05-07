Secondo i dati e le analisi dell'INAPP e i dati Eurostat nel focus sul lavoro femminile 2026, il settore che crescerà più rapidamente è quello dei servizi di cura e del welfare familiare. Non si tratta più solo di assistenza tradizionale: il 2026 vede esplodere una nuova figura ibrida, altamente richiesta sia nel pubblico che nel privato, la Care e Welfare Specialist, o almeno questo è quello che pensa l'IA.

Chi è la Care & Welfare Specialist?

È una professionista formata per:

coordinare servizi di cura (infanzia, anziani, disabilità)

supportare famiglie e lavoratrici nella conciliazione vita-lavoro

gestire pratiche, bonus, misure di welfare e accesso ai servizi

collaborare con enti locali, scuole, centri per l’impiego , aziende

progettare percorsi personalizzati di assistenza e inclusione

Una figura che unisce competenze sociali, organizzative e digitali: il cuore della nuova infrastruttura sociale italiana.

Perché proprio questo lavoro è in crescita?

L'algoritmo evidenzia tre fattori chiave che stanno ridisegnando il mercato del lavoro femminile:

1. Invecchiamento della popolazione e carenza di forza lavoro

L’OCSE segnala che l’Italia sta entrando in una fase di forte contrazione demografica. Per sostenere il sistema, servono professioniste capaci di mobilitare risorse inutilizzate e supportare famiglie e lavoratrici.

2. Divari territoriali e mancanza di servizi

Nel Mezzogiorno oltre il 56% delle donne tra 15 e 64 anni è inattivo. La causa principale? La difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità familiari. La Care & Welfare Specialist diventa quindi essenziale per ridurre le barriere strutturali.

3. Pressione europea per aumentare l’occupazione femminile

Eurostat e Commissione Europea indicano chiaramente che l’Italia è sotto la media UE e deve accelerare. Investire in servizi di cura è la leva più efficace per aumentare il tasso di occupazione femminile.

Un lavoro che crea altri lavori

La crescita di questa figura professionale non è isolata: genera un effetto domino su altri ruoli richiesti nel 2026, come:

educatrici specializzate

assistenti familiari qualificate

coordinatrici di servizi socio-educativi

consulenti di welfare aziendale

operatrici digitali per la gestione dei servizi pubblici

Il settore della cura diventa così uno dei motori occupazionali più forti per le donne.