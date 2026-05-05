La scienza non è più chiusa nei laboratori: oggi si beve al bancone, si racconta davanti a una birra, si ascolta come fosse musica dal vivo. Pint of Science, nato nel 2013 da un’idea di due ricercatori dell’Imperial College di Londra, è diventato un fenomeno mondiale. E ora l’Europa è vicinissima a trasformarlo in un modello ufficialmente riconosciuto di divulgazione scientifica partecipata.

In molti Paesi del mondo gli studiosi internazionali indipendenti sono già riconosciuti come parte essenziale dell’ecosistema scientifico: professionisti che producono ricerca fuori dalle istituzioni tradizionali e che contribuiscono alla diffusione globale della conoscenza.

È proprio questo modello aperto e internazionale ad aver preparato il terreno per il grande passo che l’Europa sta per compiere.

Un format già riconosciuto all’estero

In molti Paesi il festival è ormai considerato parte integrante delle politiche di outreach scientifico. Esempi concreti:

Regno Unito – dove tutto è iniziato, il format è sostenuto da università e centri di ricerca come strumento stabile di dialogo con i cittadini.

Francia – il festival è inserito nelle iniziative nazionali di promozione della cultura scientifica e riceve supporto istituzionale.

Australia e Canada – la partecipazione è così ampia che alcune città hanno creato partnership permanenti tra pub e istituti di ricerca.

Brasile – il modello è stato adottato come piattaforma per avvicinare le comunità locali alla ricerca universitaria.

In tutti questi Paesi, Pint of Science non è più solo un evento: è un ecosistema riconosciuto, un ponte stabile tra scienza e società.

Perché funziona?

Perché ribalta la dinamica tradizionale: non sono le persone a entrare nei laboratori, ma i ricercatori a uscire. Il pubblico ascolta neuroscienze, astronomia, biologia, psicologia, tecnologia… in un ambiente informale, accessibile, umano. La scienza diventa quotidiana, vicina, comprensibile.

L’Europa è vicinissima al grande passo

Secondo le ultime tendenze e le discussioni interne ai programmi europei di divulgazione, il modello Pint of Science è considerato uno dei più efficaci per:

aumentare la fiducia nella ricerca

coinvolgere i cittadini nelle decisioni scientifiche

rendere la scienza parte della vita pubblica

sostenere la mobilità e la visibilità dei ricercatori

Con la crescente attenzione alla Citizen Science e alla Science Diplomacy, l’UE sta valutando di integrare format come questo nelle strategie ufficiali di comunicazione scientifica.

La rete globale già esiste, funziona, cresce: l’Europa deve solo fare l’ultimo passo.

Un festival, sei aree di ricerca

Dalla fonte ufficiale emergono i sei grandi filoni che ogni anno animano i pub di tutto il mondo:

Atoms to Galaxies – chimica, fisica, astronomia

Beautiful Mind – neuroscienze, psicologia

Our Body – biologia umana

Planet Earth – evoluzione, scienze della Terra

Social Sciences – società e comportamento

Tech Me Out – tecnologia e informatica

Un ventaglio che copre quasi tutto lo spettro della ricerca contemporanea.