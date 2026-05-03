La moda primavera–estate 2026 accende i riflettori su una sola parola d’ordine: brillare. Le passerelle internazionali confermano la tendenza più chiacchierata del momento: paillettes, glitter e superfici luminose invadono abiti, top, borse e perfino sneakers. Una moda che non conosce mezze misure e che promette di trasformare ogni look in un piccolo spettacolo.
Il ritorno del “luccichio totale”: abiti che sembrano fatti di luce
Secondo le anticipazioni della stagione, gli stilisti puntano su vestiti interamente ricoperti di paillettes, spesso in versioni fluide che seguono il corpo come acqua metallica.
Le silhouette più viste:
Slip dress scintillanti in argento e oro
Mini-dress a mosaico di micro-paillettes
Abiti colonna in blu notte glitterato, pensati per la sera ma portati anche di giorno
Il messaggio è chiaro: nel 2026 il glamour non si nasconde.
I colori chiave: fucsia elettrico, blu galattico e oro liquido
La palette della PE 2026 non è timida. I colori dominanti sono:
Fucsia elettrico, protagonista assoluto, vibrante e pop
Blu galattico, profondo e luminoso, perfetto per i look notturni
Oro liquido, la nuance più “calda” della stagione
Verde acqua metallico, fresco e futuristico
Nero glitter, per chi vuole brillare senza rinunciare al minimalismo
La tendenza è portare il colore in versione shiny, come se ogni tonalità avesse un riflesso incorporato.
Scarpe PE 2026: tacchi specchiati e sneakers glitter
Non solo abiti: la rivoluzione luminosa conquista anche le calzature.
Le novità più forti:
Sandali con tacco specchiato, effetto prisma
Décolleté in glitter fine, in oro e blu notte
Sneakers con dettagli olografici, pensate per chi vuole brillare anche in versione casual
Stivali estivi in rete glitterata, già virali sui social
La parola d’ordine è shine everywhere.
Accessori: maxi bag metallizzate e gioielli “a rifrazione”
Gli accessori seguono la stessa scia luminosa:
Borse maxi in argento e oro, spesso con texture a specchio
Cinture gioiello che trasformano anche un look basic
Orecchini e collane a rifrazione, che catturano la luce come piccoli prismi
Il trend è costruire un look che “respira luce” da ogni angolo.