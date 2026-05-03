La moda primavera–estate 2026 accende i riflettori su una sola parola d’ordine: brillare. Le passerelle internazionali confermano la tendenza più chiacchierata del momento: paillettes, glitter e superfici luminose invadono abiti, top, borse e perfino sneakers. Una moda che non conosce mezze misure e che promette di trasformare ogni look in un piccolo spettacolo.

Il ritorno del “luccichio totale”: abiti che sembrano fatti di luce

Secondo le anticipazioni della stagione, gli stilisti puntano su vestiti interamente ricoperti di paillettes, spesso in versioni fluide che seguono il corpo come acqua metallica.

Le silhouette più viste:

Slip dress scintillanti in argento e oro

Mini-dress a mosaico di micro-paillettes

Abiti colonna in blu notte glitterato, pensati per la sera ma portati anche di giorno

Il messaggio è chiaro: nel 2026 il glamour non si nasconde.

I colori chiave: fucsia elettrico, blu galattico e oro liquido

La palette della PE 2026 non è timida. I colori dominanti sono:

Fucsia elettrico , protagonista assoluto, vibrante e pop

Blu galattico , profondo e luminoso, perfetto per i look notturni

Oro liquido , la nuance più “calda” della stagione

Verde acqua metallico , fresco e futuristico

Nero glitter, per chi vuole brillare senza rinunciare al minimalismo

La tendenza è portare il colore in versione shiny, come se ogni tonalità avesse un riflesso incorporato.

Scarpe PE 2026: tacchi specchiati e sneakers glitter

Non solo abiti: la rivoluzione luminosa conquista anche le calzature.

Le novità più forti:

Sandali con tacco specchiato , effetto prisma

Décolleté in glitter fine , in oro e blu notte

Sneakers con dettagli olografici , pensate per chi vuole brillare anche in versione casual

Stivali estivi in rete glitterata, già virali sui social

La parola d’ordine è shine everywhere.

Accessori: maxi bag metallizzate e gioielli “a rifrazione”

Gli accessori seguono la stessa scia luminosa:

Borse maxi in argento e oro , spesso con texture a specchio

Cinture gioiello che trasformano anche un look basic

Orecchini e collane a rifrazione, che catturano la luce come piccoli prismi

Il trend è costruire un look che “respira luce” da ogni angolo.