Il dibattito sul reddito minimo universale non è più un esercizio teorico. Secondo un’analisi divulgativa pubblicata nel 2026 da The Daily Economy, che ha esaminato 122 sperimentazioni globali, il reddito universale produce effetti molto più concreti e coerenti di quanto si pensasse. Dagli Stati Uniti al Kenya, passando per India, Iran e Canada, il quadro che emerge è sorprendentemente uniforme: le persone non smettono di lavorare, ma vivono meglio, diventano più stabili e più produttive.

USA – Stockton e i programmi pilota del reddito garantito

Le sperimentazioni americane sono tra le più citate.

A Stockton, in California, un gruppo di cittadini ha ricevuto 500 dollari al mese senza condizioni.

Secondo l’analisi del 2026, i risultati sono stati inequivocabili:

  • aumento dell’occupazione stabile

  • riduzione dello stress finanziario

  • miglioramento della salute mentale

  • maggiore capacità di affrontare spese impreviste

  • crescita della spesa nei negozi locali

Il dato più forte: chi riceveva il reddito trovava lavoro più velocemente rispetto al gruppo di controllo.

Canada – Ontario Basic Income Pilot

Il progetto canadese, pur interrotto prematuramente, ha fornito dati preziosi.

L’analisi del 2026 conferma:

  • aumento della formazione professionale

  • riduzione dell’indebitamento

  • maggiore stabilità abitativa

  • miglioramento della salute mentale

  • crescita dell’occupazione a lungo termine

Molti beneficiari hanno potuto riprendere gli studi o cambiare lavoro.

Iran – Il caso unico del reddito quasi universale nazionale

L’Iran è l’unico Paese al mondo ad aver introdotto un reddito quasi universale permanente, erogato a quasi tutta la popolazione adulta.

Secondo The Daily Economy, i risultati sono stati:

  • riduzione della povertà estrema

  • miglioramento della sicurezza alimentare

  • aumento del consumo di beni essenziali

  • nessuna riduzione significativa dell’occupazione

È il caso più vicino a un reddito universale stabile e nazionale.

Kenya – Il più lungo esperimento di reddito universale al mondo

Il progetto UBI in Kenya, sostenuto da GiveDirectly, è uno dei più estesi e duraturi.

L’analisi del 2026 evidenzia:

  • miglioramento della nutrizione

  • aumento della frequenza scolastica

  • crescita dell’economia locale

  • riduzione della povertà estrema

  • aumento dell’imprenditorialità

  • miglioramento della salute mentale

Le comunità diventano più resilienti e meno dipendenti dagli aiuti emergenziali.

India – I progetti pilota che hanno cambiato interi villaggi

In India, le sperimentazioni condotte con SEWA hanno coinvolto migliaia di famiglie.

Secondo la fonte del 2026:

  • aumento dell’istruzione dei bambini

  • miglioramento della salute

  • crescita dell’imprenditorialità femminile

  • riduzione del lavoro minorile

  • maggiore sicurezza alimentare

Le donne, in particolare, hanno ottenuto una nuova autonomia economica.

Cosa si deduce dalle 122 sperimentazioni analizzate nel 2026

Dall’analisi globale emerge un quadro sorprendentemente coerente:

  1. Le persone non smettono di lavorare. In molti casi trovano lavori migliori e più stabili.

  2. La salute mentale migliora drasticamente. Meno ansia, meno stress, più stabilità emotiva.

  3. Le famiglie diventano più sicure e meno indebitate.

  4. L’economia locale cresce. I soldi vengono spesi nei negozi del territorio.

  5. Aumentano formazione e mobilità lavorativa.

  6. La povertà estrema diminuisce rapidamente.

  7. Il costo reale è inferiore alle previsioni, perché si riducono spese sanitarie e sociali.

Il reddito minimo universale non crea dipendenza, crea stabilità

Dalle 122 sperimentazioni analizzate nel 2026 emerge un messaggio chiaro: il reddito minimo universale non rende le persone passive. Le rende più libere, più sane e più capaci di costruire il proprio futuro.
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