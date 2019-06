Sfera Ebbasta ha deciso di ampliare le sue attività imprenditoriali a livello extra musicale. Negli ultimi giorni il nome del trapper di Cinisello Balsamo ha infatti occupato i titoli delle sezioni economiche di molti noti quotidiani, assieme a quello dell'attaccate della Spal Andrea Petagna. I due giovani imprenditori – 26 anni per il rapper, soltanto 23 per il calciatore – hanno rilevato un noto locale nel centro di Milano.

Il cantante e l'attaccante in società

Gionata Boschetti, questo il vero nome del trapper classe 1992, e Andrea Petagna hanno recentemente fondato una società.

Pubblicità

Pubblicità

I due soci hanno successivamente siglato un accordo con Giorgio Gafi, proprietario della 'Milano tartufi', allo scopo di rilevare una fetta cospicua della sua attività.

Nello specifico la coppia costituita dall'attaccante e dal cantante avrebbe concretizzato un investimento nel 'Ten Grams', locale sito in centro, per la precisione in via Moscova. Un locale di proprietà di Gafi, lanciato con il motto 'Tartufi per tutti', i cui affari non sono però mai effettivamente decollati, nonostante la notorietà del brand e la posizione favorevole, a due passi da Brera.

Pubblicità

Non è dato sapere per ora cosa i due abbiano intenzione di fare con il locale, difficile però pensare che il ristorante continuerà a proporre un menù focalizzato sui tartufi.

Al momento il ristorante è chiuso, le vetrate sono coperte da carta di giornale, ma a quanto sembra il cuoco bengalese, unico dipendente, sarebbe stato confermato.

Boschetti e Petagna hanno formalizzato l'acquisto nei giorni scorsi, concretizzando il pagamento con assegni dell'Ubi per oltre 100.000 euro: di questo denaro almeno il 60 % servirà all'avviamento, mentre il resto sarà necessario per l'acquisto dei materiali indispensabili per l'attività.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Affari E Finanza Rap

La 'Sfera Corporation'

Sfera Ebbasta entra dunque ufficialmente nel mondo del food, allargando così i suoi orizzonti imprenditoriali al di fuori della musica, ambito in cui ormai riesce a destreggiarsi con disinvoltura, tant'è che sembra delinearsi una vera e propria "Sfera Corporation" - la definizione è della sezione economica del Corriere Della Sera - con l'artista che sta dando una struttura all'attività dividendola in varie società.

L'ultima nata si chiama "Cupido" come la celebre hit del trapper presente nell'album "Rockstar", ed ha sede legale in centro a Bologna.

Il fatturato della BHMG di Sfera Ebbasta e Charlie Charles: 330.000 euro nel 2018

La societá principale della galassia imprenditoriale di Sfera Ebbasta rimane comunque la BHMG (Billion Headz Money Gang), quella che fa capo alla sua etichetta discografica, gestita assieme a Charlie Charles, ma c'è anche la Sfeval, la più datata tra le società di Sfera.

Lo scorso anno la BHMG ha messo sotto contratto Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini, ma gli effetti sui bilanci si vedranno con ogni probabilità soltanto l'anno prossimo.

Pubblicità

Nel 2018 intanto la società di Sfera e Charlie Charles ha chiuso con un fatturato di 330.000 euro, con un utile di circa 118.000 euro.