Nutella Biscuits è il nome del biscotto che dallo scorso 4 novembre, data del suo lancio sul mercato, ha conquistato tutti. Ad oggi sono davvero pochissimi gli Italiani che ancora non hanno avuto la gioia di assaggiarli, eppure sembra che trovare sugli scaffali dei supermercati una confezione di biscotti Nutella sia davvero un'impresa.

Nutella Biscuits, il segreto del successo

Per chi ancora non li avesse assaggiati, i Nutella Biscuits sono il nuovo prodotto Ferrero che ha saputo creare un successo unendo da un lato la passione per i biscotti degli Italiani, elemento essenziale di ogni colazione, e dall'altro la bontà e l'unicità della Nutella, la crema spalmabile più conosciuta e amata nel mondo.

Ogni confezione contiene al suo interno 22 biscotti Nutella e il prezzo di lancio del prodotto è pari a 2,99 euro per una confezione di soli 304 gr. In confronto con gli altri biscotti di altri marchi, come Mulino Bianco o Pavesi, il prezzo è davvero superiore alla media, eppure i consumatori hanno reso praticamente introvabile tale prodotto sugli scaffali dei supermercati tanto da creare un vero e proprio caso di marketing.

Il segreto del successo di questi biscotti alla Nutella sta sicuramente nelle strategie di marketing e comunicazione della Ferrero che sa come conquistare il consumatore: basti pensare che l'azienda con sede ad Alba ha impiegato dieci anni di test per creare un prodotto come i biscotti Nutella che piacciono a tutti.

I numeri dei Nutella Biscuits

A distanza di 3 settimane dalla data di lancio del prodotto sul mercato i numeri parlano di un vero e proprio caso da studiare:

- finora sono stati venduti 2,6 confezioni di biscotti Nutella

- sono stati prodotti e venduti 57 milioni di biscotti (quasi uno per cittadino italiano)

- per un fatturato totale pari a 8 milioni di euro.

Numeri da capogiro che fanno riflettere e che non si sono mai registrati negli ultimi anni: questo fa presagire che i consumatori ricompreranno la confezione di biscotti Nutella e quindi al momento nessuno sa dire quando la domanda sarà completamente soddisfatta dall'offerta la quale, oggi, fa fatica reggere i tempi di richiesta e i numeri della domanda del mercato.

Le regioni in cui si sono venduti di più

Da un'analisi di queste tre settimane è il Nordovest il consumatore più accanito di Nutella Biscuits: in questa zona dell'Italia, infatti, si sono registrate il 37% delle vendite, sia perchè la più ricca dell'intera nazione, sia perchè più vicina alla sede Ferrero di Alba. Al secondo posto troviamo il Centro e il Sud con una percentuale di vendita del 20% e infine il Nordest con un 16,6% elle vendite totali.