C'è chi farà solo un giorno, chi invece allungherà ad un week-end e chi addirittura farà una settimana: il Black Friday è oramai un appuntamento fisso ed attesissimo anche in Italia. E a dimostrare questo vi è il sondaggio condotto da SWG per Confesercenti, secondo cui saranno circa sedici milioni gli italiani pronti ad approfittare degli sconti di fine novembre. Lo scorso anno erano quattro milioni in meno.

In Italia i consumatori compreranno soprattutto nei negozi online

Il Black Friday, appuntamento nato negli Stati Uniti per dare il via allo shopping della stagione natalizia, è come detto oramai attesissimo anche in Italia.

Ma nel nostro Paese gli acquisti verranno fatti soprattutto online: circa il 45% dei consumatori, infatti, cercheranno le occasioni nei negozi online. Solo il 15% dei consumatori, invece, comprerà dai negozi reali. Il 14% degli italiani che aderiranno agli sconti, invece, non hanno ancora deciso dove compreranno mentre il 26% ha annunciato di avere intenzione di comperare sia nei negozi online che in quelli reali. Tra questi ultimi, quelli che hanno aderito agli sconti saranno circa 180 mila. Tra questi il 42% ha deciso di aderire alla cosiddetta "Black Week", ovvero di aderire agli sconti per una intera settimana; il 47% invece opta per gli sconti solo durante il week-end.

Ma non tutti sono entusiasti del fenomeno "Black Friday": diversi infatti gli imprenditori che non hanno aderito agli sconti a causa della convinzione che continui sconti possano peggiorare la situazione del mercato. Imponente comunque il fatturato previsto: esso sarà di circa 1,7 miliardi, da dividere tra negozi fisici e negozi virtuali.

Black Friday, gli italiani compreranno soprattutto prodotti tecnologici

Come accaduto lo scorso anno, anche nel corso del Black Friday 2019 gli italiani approfitteranno degli sconti per comperare prodotti tecnologici; lo scorso anno furono il 43% dei consumatori mentre quest'anno saranno il 45%.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Affari E Finanza

Subito dopo i prodotti tecnologici vi saranno gli acquisti nell'ambito della moda (il 26% dei consumatori, in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno quando furono il 29%), gli elettrodomestici (il 25% dei consumatori, pressoché stabile rispetto allo scorso anno), i prodotti per la casa e i mobili (il 15% dei consumatori, in diminuzione anch'esso rispetto allo scorso anno, quando furono il 18%). Infine si trovano i viaggi: sarà il 10% dei consumatori a sfruttare gli sconti per prenotarli. Infine, il 52% degli italiani che aderiranno al Black Friday sfrutteranno gli sconti per comperare regali natalizi: in leggero calo rispetto allo scorso anno, quando furono il 54%.