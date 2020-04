A causa dell'emergenza sanitaria, le abitudini di oltre un miliardo di persone sono cambiate repentinamente. Tutto questo ha determinato inevitabilmente un maggiore consumo della corrente nelle abitazioni. Stare 24 ore a casa impone inevitabilmente un maggior consumo di risorse e si cerca di risparmiare.

Enel Energia: varie le offerte in promozione

Proprio per garantire un servizio migliore nonostante la situazione eccezionale, Enel Energia offre soluzioni diverse a seconda delle esigenze dei consumatori.

Le iniziative prese dal colosso dell’energia sono molteplici, tra le quali:

Protezione Luce 360 di Enel X in omaggio per 6 mesi;

Enelpremia WOW, più vantaggi e sconti;

Fino a 10 euro extra in bolletta attivando addebito diretto e Bolletta Web (ogni attivazione garantisce 5 euro di sconto);

Aumento di potenza ad un prezzo promozionale;

Extra Bonus di 20 euro per i beneficiari di Bonus Sociale Elettrico e/o Gas;

3 mesi di canone fibra internet in omaggio.

In particolare, attivando i servizi “addebito diretto” e “bolletta web” è possibile usufruire di uno sconto immediato per la propria fornitura fino a 10€.

Oltre al bonus in omaggio, è fondamentale considerare i vantaggi che da esso derivano. Con tali servizi infatti è possibile gestire i pagamenti e le proprie forniture con i propri device. Con un semplice click è possibile pagare o svolgere altre operazioni evitando di uscire di casa ed evitando di incappare in morosità. Per attivare entrambi i servizi, occorre avere a portata di mano il proprio codice fiscale o partita Iva e telefonare il numero verde 800900860 o comodamente tramite l'area clienti presente nell'app.

Per attivare l'addebito diretto ovviamente occorre anche avere a portata di mano l'Iban del proprio conto corrente per immettere i dati.

Per chi è già cliente Enel Energia luce / gas, sottoscrivendo l’offerta Fibra di Melita è possibile ricevere un regalo speciale: i primi tre mesi del canone sono gratuiti. La promozione in questione è valida se attivata entro e non oltre il 20 di aprile. Per chi invece ha bisogno di aumentare le prestazioni del proprio contatore, fino al 30 Aprile è possibile effettuare il potenziamento in questione senza dover affrontare la spesa relativa agli oneri commerciali prevista nelle normali circostanze. In questo modo, è possibile usufruire di uno sconto pari a 23 euro. Potenziare l'energia consente di accendere più elettrodomestici in contemporanea, azione molto utile in questo periodo dove tutti sono a casa.

Anche l’offerta Enel X rappresenta un’ottima opzione per chi necessita di maggiori prestazioni di energia. Fino al 20 di aprile infatti è possibile iscriversi gratuitamente al programma fedeltà “Enelpremia Wow”. Così facendo, è possibile ottenere un pacchetto regalo contenente i primi sei mesi del servizio “Protezione luce 360” di Enel X.

Enel, come altri colossi presenti sul mercato, sta cercando di aiutare i propri clienti ad affrontare nel miglior modo possibile questo periodo di reclusione forzata nelle mura domestiche. Stare a casa tutti i giorni determina inevitabilmente un maggior consumo e questo ha spinto Enel a scendere in campo per tendere una mano a chi si trova in difficoltà con delle promo da non sottovalutare.

L' offerta Edison: bolletta mensile fissa a 40 euro

Oltre ad Enel Energia, anche Edison cerca di fare il possibile per essere vicina il più possibile ai propri clienti. Con Edison Web Luce infatti Edison offre una bolletta mensile fissa per il propri clienti. L’offerta infatti prevede un costo speciale fisso congelato per un anno. Parliamo di soli 40 euro mensili. Inoltre l’offerta prevede un bonus in bolletta di ben 50 euro. L’offerta è attivabile da oggi online.con pochissimi click. Inoltre è possibile gestire il tutto sempre dal proprio computer o smartphone. La scadenza è fissata al 16 aprile.