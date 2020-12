Dopo diversi rinvii, anche a causa della pandemia in corso, arriva ai nastri di partenza la lotteria degli scontrini, un’iniziativa che ha, tra l’altro, lo scopo di incentivare l’utilizzo dei pagamenti tracciabili.

In attesa dell’avvio ufficiale, previsto per il 1° gennaio 2021, da martedì 1° dicembre si potrà richiedere, sul sito dedicato (lotteriadegliscontrini.gov.it), il codice per giocare e puntare ai premi che vanno da 5 mila a 5 milioni di Euro.

Come richiedere il Codice Lotteria

La procedura per richiedere il Codice Lotteria è molto intuitiva. Occorre collegarsi al sito predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e accedere alla sezione “Partecipa ora”, dove, con l’inserimento del proprio codice fiscale, sarà generato un Codice Lotteria, necessario per partecipare alle estrazioni dei premi settimanali, mensili e annuali.

Ottenuto il codice, si potrà stamparlo o memorizzarlo nel proprio smartphone, per poi presentarlo all’esercente prima di effettuare il pagamento. In caso di smarrimento del Codice Lotteria, sarà possibile recuperarlo nell’area riservata del sito dedicato o richiederne un altro.

Come funziona la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è un gioco gratuito per tutti i cittadini, maggiorenni e residenti in Italia, che in fase di acquisto di un bene, presentano all’esercente il proprio Codice Lotteria. Per ogni Euro speso, spetterà al cliente un biglietto virtuale per partecipare alle estrazioni periodiche. Per ogni acquisto il numero massimo di biglietti virtuali ottenibili è 1000 (per cui se si spende per esempio 1.500 Euro si ricevono 1000 biglietti virtuali).

Per frazioni di Euro superiori a 49 centesimi, sarà emesso un ulteriore biglietto virtuale.

Non permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti inferiori a un Euro, gli acquisti effettuati online, quelli destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione, quelli documentati da fatture elettroniche e tutti gli acquisti per il quale l’acquirente fornisce il proprio codice fiscale ai fini di detrazione o deduzione fiscale (per esempio gli acquisti di farmaci).

La lotteria avrà estrazioni ordinarie ed estrazioni zerocontanti: chi avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà a entrambe.

Quali sono i premi

La lotteria degli scontrini prevede estrazioni ordinarie ed estrazioni zerocontanti.

Nel primo caso, ovvero in presenza di uno scontrino con pagamento in contanti, il premio spetta solo al consumatore.

Sono previsti sette premi settimanali da 5.000 Euro, tre premi mensili da 30.000 Euro e un premio annuale da 1 milione di Euro.

Tutti gli acquisti effettuati con carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, oltre a partecipare alle estrazioni ordinarie, partecipano anche alle estrazioni zerocontanti. In questo caso lo scontrino vincente premia sia il consumatore che l’esercente.

I premi previsti per le estrazioni zerocontanti sono: 15 premi settimanali da 25.000 Euro per i consumatori e 5.000 Euro per l’esercente, 10 premi mensili di 100.000 Euro per i consumatori e 20.000 Euro per l’esercente e un premio annuale di 5 milioni di Euro per il consumatore e 1 milione di Euro per l’esercente.

Quando saranno effettuate le estrazioni dei premi

Le estrazioni settimanali dei premi saranno effettuate ogni giovedì e riguarderanno tutti gli scontrini registrati dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Il primo appuntamento con i premi settimanali è previsto per giovedì 14 gennaio 2021, che riguarderanno gli acquisti effettuati dal 4 al 10 gennaio.

Le estrazioni dei premi mensili, invece, saranno effettuate il secondo giovedì del mese, a partire da giovedì 11 febbraio 2021. Mentre i premi annuali saranno assegnati all’inizio del 2022.

I vincitori saranno avvisati direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con raccomandata AR o PEC, oltre ad un SMS, qualora fosse stato inserito il numero di cellulare nell’area riservata.

Il premio deve essere riscosso, a pena di decadenza, entro 90 giorni. Non è necessario conservare lo scontrino per partecipare alla lotteria.