Sarà l’Italia, e precisamente il Piemonte, la sede della Grande Partenza della Vuelta a España numero 80, che si disputerà dal 23 agosto al 14 settembre del prossimo anno, per un’edizione speciale che celebrerà i 90 anni di storia della più importante corsa a tappe spagnola.

In attesa di conoscere l’intero percorso della Vuelta 2025, con la presentazione prevista il prossimo 19 dicembre, sono state ufficializzate le prime tre tappe che, per la prima volta, si disputeranno nel nostro paese. Sarà la sesta volta in cui la corsa roja parte al di fuori del territorio iberico (le precedenti in Portogallo nel 1997 e 2024, in Olanda nel 2009 e nel 2022 e in Francia nel 2017).

A queste si aggiungerà la partenza dal Principato di Monaco nell’edizione 2026.

Partenza dalla Reggia di Venaria il 23 agosto

Saranno quattro le giornate italiane della Vuelta a España 2025, tutte in territorio piemontese. La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, dopo aver ospitato la partenza del Giro d’Italia 2024, sarà la sede che ospiterà l’avvio della corsa a tappe spagnola. La prima tappa, infatti, in programma sabato 23 agosto 2025, si disputerà da Torino - Reggia di Venaria a Novara, lungo un percorso di 183 km che prevede la prima salita della corsa al km 64, il Passo Bienca-Tomalino. Per la città di Torino sarà il completamente del trittico dopo aver ospitato lo scorso anno il Giro d’Italia e l’arrivo della terza tappa del Tour de France.

Nella seconda giornata, la corsa affronterà il primo arrivo in salita nella Alba – Limone Piemonte di 157 km. Il giorno seguente è in programma la frazione San Maurizio Canavese – Ceres di 136 km, con la salita, a metà percorso, del Passo Issiglio. Martedì 26 agosto, infine, da Susa partirà la quarta tappa che porterà la carovana in Francia, lasciando, così il territorio italiano.

La Vuelta omaggia il ciclismo italiano

La decisione di far partire la prossima edizione della corsa a tappe spagnola dall’Italia è un omaggio al nostro ciclismo, capace di ottenere, nella corsa roja, ben 187 vittorie di tappe, piazzandosi al terzo posto, in questa speciale classifica, dopo Spagna e Belgio.

Nella storia della Vuelta, sono stati sei gli italiani a conquistare la vittoria finale: Angelo Conterno (1956), Felice Gimondi (1968), Giovanni Battaglin (1981), Marco Giovannetti (1990), Vincenzo Nibali (2010) e Fabio Aru (2015).

Si resta in attesa della presentazione del Giro d'Italia

Dopo la presentazione del percorso dell'edizione numero 112 del Tour de France, che si disputerà dal 5 al 27 luglio 2025 e la prossima della Vuelta a España, resta l'incognita legata a quella della corsa rosa, che dovrebbe disputarsi dal 9 maggio al 1° giugno del prossimo anno. Come ormai noto, la presentazione del percorso del Giro 2025, inizialmente prevista per il 12 novembre, è stata rimandata a data da destinarsi, probabilmente per definire gli ultimi dettagli della Grande Partenza in Albania. Le ultime voci in merito riportano che il prossimo 23 dicembre saranno ufficializzate le prime tre tappe albanesi, mentre il 13 gennaio si conoscerà l'intero percorso.