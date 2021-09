Acea rappresenta una multi utility attiva nella gestione e nello sviluppo dei servizi idrici, energetici e in quelli ambientali. Si tratta di una società con capitale misto pubblico e privato. Tra i soci di maggioranza figurano Roma Capitale, l’azienda francese Suez e Francesco Gaetano Caltagirone. All’interno del settore idrico la società opera anche attraverso diverse controllate e rappresenta il principale operatore italiano. Il bacino di utenza corrisponde infatti a circa 9 milioni di cittadini.

L’azienda opera nel Lazio, in Campania, in Molise, in Toscana e in Umbria.

Ma possiede anche una vocazione internazionale, avendo attività in sud America ed in particolare in Paesi come la Colombia, l’Honduras, il Perù e la Repubblica Dominicana. Sul territorio italiano il servizio acqua è attivo in quattro diverse regioni. Acea offre anche fornitura di energia elettrica e gas. Servizi destinati all’illuminazione pubblica. Infine, opera nel settore del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti.

Contattare l’assistenza clienti del fornitore di energia tramite il numero verde Acea

Il principale punto di riferimento per l’assistenza clienti di Acea luce, gas e acqua è il numero 800.383.838. Trattandosi di un numero verde, le chiamate sono gratuite da rete fissa. Per chiamare da cellulare serve invece utilizzare il numero 06.45698205.

In questo caso, il costo della chiamata dipende dal proprio gestore mobile.

Per quanto concerne i giorni e gli orari di operatività, l’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00. Mentre il sabato mattina è possibile chiamare dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Chi desidera gestire le proprie richieste in autonomia può utilizzare l’area riservata messa a disposizione dal sito web dell’azienda e denominata MyAcea.

Una volta registrati ed effettuato il login, sarà possibile trovare la bolletta web e seguire i consumi. Altri servizi disponibili prevedono la domiciliazione, il pagamento delle bollette, la comunicazione dell’autolettura e l’invio di segnalazioni in merito a problematiche tecniche o commerciali.

Gli sportelli Acea presso i quali è possibile ricevere assistenza di persona

Chi lo desidera può ricevere assistenza da Acea luce e gas anche in presenza, recandosi allo sportello. In questo caso sarà però indispensabile prenotare un appuntamento. Per la prenotazione serve telefonare il numero 800.383838 da rete fissa o 06.45698205 da telefono mobile.

Il giorno dell’appuntamento è fondamentale avere con sé una bolletta luce e gas, in modo da gestire al meglio le richieste. Nel canale abbassa bollette sono indicati alcune informazioni utili da conoscere prima di recarsi all'appuntamento in modo da poter capire cosa chiedere con esattezza al proprio gestore al fine di ottenere il massimo risparmio possibile

Il servizio di assistenza Acea luce e gas tramite app Pedius per i non udenti

Esistono poi due ulteriori modalità di interazione con la multiutility. La prima prevede l’utilizzo dell’App Pedius, destinata a fornire assistenza ai non udenti. In questo caso bisognerà scaricare gratuitamente l’applicazione da Play Store o da Apple Store e chiamare il call center di Acea Energia. Quanto detto dall’operatore verrà tradotto simultaneamente in testo all’interno del dispositivo, in modo da rendere possibile l’interazione.

Infine, Acea mette a disposizione anche l’App e-mobility destinata a coloro che hanno acquistato una vettura elettrica e desiderano effettuare la ricarica dell’automobile in modo smart. Tramite l’applicazione si può entrare in contatto diretto con l’assistenza clienti pensata in modo specifico per questo contratto.