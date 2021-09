Tra le maggiori utility presenti in Italia c’è il gruppo Hera Comm, che si caratterizza per un rapporto diretto con il proprio territorio offrendo numerosi servizi e per informazioni, conoscere offerte e tutte le altre specifiche dell'azienda è necessario rivolgersi al numero verde Hera Comm. Si tratta infatti di una multiutility che opera nel campo ambientale (con la gestione dei rifiuti), in quello idrico e nell’energia. Oltre alla distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, offre servizi destinati alla pubblica amministrazione e al settore telecomunicazioni.

Si pensi, ad esempio, all’illuminazione pubblica. Di fatto, il gruppo attualmente opera attraverso 9.000 dipendenti in favore di 4,2 milioni di cittadini. I comuni beneficiari dei servizi sono più di 300, localizzati principalmente in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. Ai propri utenti Hera Comm offre un servizio un servizio clienti raggiungibile attraverso diversi canali. Il principale è appunto il numero verde, che gestisce le chiamate tutti i giorni (domenica e festivi esclusi).

Come contattare il numero verde Hera Comm per ricevere assistenza sui servizi forniti da Hera

Dal punto di vista pratico, il numero verde del servizio clienti Hera Comm luce e gas risponde all’800.999.500 Il servizio è raggiungibile sia dai telefoni fissi, sia dalle utenze mobili.

Per quanto riguarda le indicazioni di reperibilità, il call center risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 22:00. Il sabato il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 18:00.

Il numero appena indicato e le disponibilità orarie riguardano il servizio tecnico commerciale, amministrativo e burocratico. Esiste anche un’apposita numerazione di Pronto Intervento diversificata in base alle specifiche località e disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

In questo caso, occorre però verificare il numero di telefono indicato sulle utenze, come spesso suggerito all'interno degli articoli del canale abbassa bollette. L’assistenza telefonica è gratuita.

Le altre modalità attraverso le quali è possibile ricevere assistenza Hera Comm

Chi desidera assistenza in merito alla propria utenza può utilizzare anche le modalità digitali legate al web. In questo caso, ci sono due diverse opportunità di contatto. La prima è data dall’app My Hera, applicazione che può essere scaricata sia per telefoni android che Apple. Nel primo caso il download andrà effettuato tramite Google Play, mentre nel secondo sarà necessario utilizzare l’App Store. Entrambe le applicazioni presentano valutazioni elevate viste le ottime recensioni degli utenti e pertanto hanno dimostrato la propria affidabilità nel tempo.

Infine, una seconda modalità di contatto è disponibile tramite la propria area riservata del sito Hera Comm. I servizi online sono raggiungibili al seguente sito web: https://servizionline.gruppohera.it/. Per poter accedere al servizio, è indispensabile la registrazione. Il completamento richiede il codice cliente o il codice contratto. È importante ricordare che senza questi dati non è possibile completare il proprio profili e quindi accedere all'assistenza fornita tramite sito web.

La guida tecnica offerta dal gruppo Hera Comm

Chi è alla ricerca di informazioni pratiche può anche usufruire della guida tecnica disponibile presso il sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa. L’utente è accompagnato alla scelta di approfondimento tramite un menù con diverse voci disponibili. Si pensi ad esempio alla questioni contrattuali, all’autolettura, alla gestione del contatore o ai pagamenti. Una sezione particolare è infine destinata ad agevolazioni e bonus sociale, pensate per quegli specifici utenti che possiedono i requisiti previsti dalla legge.