Salerno Energia è una multi utility in grado di offrire utenze legate alla fornitura di energia elettrica, gas metano nonché contratti legati alle risorse idriche. I clienti della società possono usufruire di diversi numeri di contatto, in base alle specifiche necessità. Nel gruppo rientrano tre diverse società: Salerno Sistemi Spa, Salerno Energia distribuzione e Sinergia.

Tra i territori raggiunti dai servizi troviamo San Mango Piemonte, Vietri Sul Mare, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Campagna, Montesarchio, Calvello, Missanello, Contrada, Solofra, Caggiano, Auletta, Pertosa, Battipaglia, Bellizzi e Montecorvino Pugliano (nelle frazioni di Bivio Pratole e Pagliarone.

Salerno Energia rappresenta il principale punto di riferimento per gli allacciamenti relativi a luce e gas nella provincia di Salerno.

Come trovare il numero verde Salerno Energia

Per quanto concerne l’assistenza clienti fornita da Salerno Energia bisogna innanzitutto distinguere l’assistenza generale dal pronto intervento. Nel primo caso, il numero di telefono è lo 089.759.502. Il pronto intervento risponde invece al numero 800.012.551. Trattandosi di un numero verde, la chiamata è gratuita da rete fissa.

Per le chiamate effettuate da rete mobile occorre invece fare riferimento ai costi definiti dal proprio gestore di telefonia. In merito invece alle comunicazioni via posta ordinaria e raccomandata si può utilizzare il seguente indirizzo: Via Stefano Passaro 1 – 84134 Salerno.

Salerno Energia luce, acqua e gas: gli indirizzi email di riferimento

Chi desidera inviare una mail all’attenzione di Salerno Energia può utilizzare i seguenti indirizzi:

per comunicazioni istituzionali: amministrazione@pec.sedspa.it; per comunicazioni di natura tecnica: tecnico@pec.sedspa.it; per comunicazioni generali: info@sedspa.it; Gli organi di controllo e Istituzionali Anticorruzione possono essere contattati scrivendo a anticorruzione@sedspa.it OIV e OdV: odv@sedspa.it mentre il gestore Indipendente risponde scrivendo a gestore.indipendente@sedspa.it.

Al momento la società non offre il servizio di gestione della propria utenza tramite sito web o applicazione mobile.

Le informazioni da conoscere per risparmiare sul proprio contratto Salerno Energia

Per coloro che desiderano verificare se è possibile risparmiare sul proprio contratto di Salerno Energia il primo consiglio utile da seguire è quello di consultare il nostro canale abbassa bollette. All'interno sono presenti articoli riguardanti le promozioni più recenti dei principali gestori locali e nazionali. Oltre a ciò, sono presenti guide su come capire dove intervenire al fine di contenere i propri consumi energetici e quindi di tagliare di conseguenza le proprie bollette.

Spesso è infatti possibile agire su diversi fronti al fine di abbassare notevolmente o comunque contenere l'importo delle proprie bollette. Non si tratta quindi solo di scegliere il fornitore più conveniente e con la migliore offerta. L'ottimizzazione dei consumi parte da un impiego intelligente delle proprie forniture.

È inoltre fondamentale utilizzare elettrodomestici a elevato risparmio energetico, nonché prestare particolare attenzione alle fasce orarie. Molti contratti prevedono infatti tariffazioni diverse in base al momento della giornata durante il quale avviene il dispendio energetico. Tenendo sotto controllo tutti questi fattori è possibile ottenere il risultato migliore dal punto di vista del risparmio energetico e di portafoglio.