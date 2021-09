Edison energia rappresenta uno dei principali fornitori di allacciamenti luce e gas in Italia, così come visto in diversi approfondimenti del canale Abbassa Bollette. Tramite il numero verde, Edison punta a garantire assistenza alle soluzioni singole oppure all-inclusive per la gestione delle forniture energetiche private. Tra i servizi offerti c’è inoltre la disponibilità di un’apposita assicurazione per gli impianti, in grado di fornire ulteriore assistenza operativa 24 ore su 24. Oltre a ciò, le diverse numerazioni sono suddivise a seconda dell'adesione al mercato libero oppure a quello tutelato.

I numeri dell’assistenza clienti Edison da comporre in base al tipo di mercato

Partendo dal mercato tutelato, il contatto telefonico di assistenza è disponibile dal fisso all’800.03.11.26 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00. I clienti ex Gas Natural possono utilizzare invece il numero verde Edison 800.11.94.44 con i medesimi orari. Chi desidera inviare un fax può farlo all’800.08.77.01. Infine, per comunicazioni da inviare via posta è possibile utilizzare il seguente indirizzo: Edison Energia S.p.A. Servizio Clienti Edison Casella postale 94, 20080 Basiglio (MI).

Gli aderenti al mercato libero luce e gas possono ottenere assistenza dal telefono fisso al numero verde 800.03.11.41, oppure da cellulare allo 02.82.51.82.51.

I clienti Ex Gas Natural Vendita possono contattare l’800.11.94.44. I nuovi clienti possono invece utilizzare l’800.14.14.14.

Come accedere alla funzione "ti chiamiamo noi"

Sul sito edisoenergia.it è inoltre disponibile la funzione “ti chiamiamo noi”. Per utilizzarla bisogna indicare innanzitutto se si è un vecchio o nuovo cliente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tramite l’apposito modulo si può quindi inserire il proprio numero di telefono. Si verrà richiamati in breve tempo e in modo totalmente gratuito da un operatore Edison Energia Luce e Gas. In tal caso la società ricorda di tenere a portata di mano una bolletta pregressa di Luce e Gas, il codice fiscale e il proprio codice IBAN.

Come contattare l’assistenza clienti Edison per gli aderenti alle offerte Casa Relax

I clienti di Edison Energia luce e gas che hanno aderito all’offerta Casa Relax del mercato libero hanno a disposizione un ulteriore set di numeri telefonici. In questo caso, il numero verde da contattare per gli interventi è l’800.60.83.25. Per ricevere informazioni di natura commerciale è inoltre possibile comporre il numero 800.60.83.25. Chi desidera inviare un fax lo può fare utilizzando lo 02.94.34.01.75. Infine, per comunicazioni via posta è possibile utilizzare il seguente indirizzo: ​Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano (MI).

Come scegliere e quando utilizzare il numero verde Edison Energia

Rispetto all’elenco appena fornito, è importante sottolineare che l’assistenza viene garantita da Edison tutti i giorni, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8:00 alle ore 22:00. I numeri verdi indicati in precedenza hanno il vantaggio di essere completamente gratuiti se utilizzati da telefono fisso. Per le chiamate da cellulare, sarà necessario fare riferimento ai costi indicati nel proprio piano telefonico.

All’interno della propria area riservata Edison Energia luce e gas è invece possibile procedere in autonomia all’invio di segnalazioni tecniche o di richieste commerciali, senza dover passare da un operatore di call center. L’area clienti permette di verificare i propri consumi, aggiornare i propri dati e ricevere informazioni in merito a modifiche contrattuali, promozioni e aggiornamenti tecnici. Per accedere a My Edison è indispensabile però aver effettuato la registrazione, avendo a disposizione i propri dati (nome, cognome, codice fiscale e codice cliente).