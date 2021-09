Il numero verde Alperia è disponibile per contattare i clienti di luce e gas e per tutte le informazioni necessarie. L'azienda con sede a Bolzano offre soluzioni sia per la casa che per l'impresa. La forza dell'azienda sta nella produzione di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili, come si legge anche sul sito aziendale. Alperia è infatti la società di gestione di 34 centrali idroelettriche installate nel Trentino Alto Adige, in grado di produrre e distribuire il 100% di energia pulita. Conta più di 300 mila clienti in Alto Adige e nel Nordest italiano e vanta ben 8.600 tonnellate di CO2 abbattute grazie all'energia verde.

Alperia, numero verde e punti vendita sul territorio e assistenza clienti via telefono e online

Per ottenere l'assistenza clienti via telefono è sufficiente digitare il numero verde Alperia gratuito 800.110.055 da rete fissa, dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 12. Si può ricevere assistenza anche via mail attraverso l'indirizzo di posta service@alperia.eu o anche attraverso la pagina Facebook di Alperia, inviando un messaggio in posta privata. Per le utenze aziendali non si segnalano altri contatti, è possibile utilizzare quelli delle utenze private. Alperia ha anche rilasciato sull'App Store per Android e per iOS un'applicazione facile e intuitiva con cui consultare la propria posizione debitoria, i consumi, le bollette e contattare l'assistenza clienti via App.

Per i nuovi clienti invece è possibile contattare il numero verde Alperia 0471.188.5263 oppure attraverso una apposita chat sul sito del gruppo. L'autolettura dei contatori permette al cliente di comunicare i dati dei consumi precisi e puntuali. È possibile comunicare ad Alperia i propri consumi attraverso l'applicazione per smartphone, via mail oppure accedendo all'area clienti.

Energie rinnovabili per una regione smart

La mission di Alperia è una sfida in continua evoluzione, ovvero rendere il Trentino Alto Adige una regione smart a tutti gli effetti, grazie a un modello di sviluppo economico e tecnologico che sfrutta le risorse del territorio, ovvero i grandi bacini idrici ai piedi delle Alpi anche con il presupposto di abbassare le bollette. Non solo energia elettrica, ma anche fornitura di gas metano. Grazie ad Alperia è possibile trovare le offerte di gas che più si avvicinano ai propri bisogni di cliente finale, domestico o aziendale. Alperia vede nel Trentino Alto Adige la regione con il maggior numero di clienti e luogo di produzione, ma copre anche le regioni vicine. Sulla mappa dei punti vendita sparsi per il Nordest si notano negozi anche in Veneto, ad esempio a Venezia, Padova e Vicenza, oltre che nel Trentino Alto Adige.

Alperia, lue e gas ma anche installazione impianti fotovoltaici, mobilità elettrica e teleriscaldamento

Alperia non è soltanto fornitura di luce e gas, infatti l'azienda provvede anche all'installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico, con una capacità di accumulo da 4,80 kWh fino a 14,20 kWh, offrendo varie soluzioni al clienti in base anche allo spazio di installazione dei pannelli. Alperia punta anche sulla mobilità elettrica, infatti grazie a una partnership con Dolomiti Energia, un altro importante provider del Trentino, e la conseguente nascita della joint venture Neogy, ha installato colonnine di ricarica per mezzi elettrici. È possibile consultare le stazioni attive attraverso il sito dell'azienda. Il teleriscaldamento è un'altra grande sfida verso una sostenibilità energetica completa, infatti grazie a questo mezzo, utile soprattutto per i condomini, non si avrà più una caldaia e, di conseguenza, meno manutenzioni e abbattimento dei costi. Dal sito di Alperia è possibile infatti scegliere la propria centrale da cui attingere per il teleriscaldamento, un sistema sicuro, conveniente, a basso impatto ambientale che permette una garanzia sulla continuità di servizio.