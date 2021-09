Il numero verde Iberdrola è a disposizione dei clienti dell'azienda di fornitura luce e gas per utenze domestiche e imprese in modo completamente gratuito. Iberdrola è un'azienda spagnola, sbarcata in Italia nel 2017, che conta ormai diverse migliaia di clienti italiani sparsi su tutto il territorio nazionale. Nata nel 1992, è leader nella produzione di energia elettrica derivata da fonti rinnovabili come l'eolico e, all'estero, dal nucleare. L'azienda lavora in decine di Paesi in tutto il mondo e in ben quattro continenti, con all'attivo 30 milioni di clienti.

Iberdrola: una sicurezza per l'assistenza clienti

I grandi numeri, non ultimo quello dei dipendenti che conta circa 30mila figure, hanno fatto in modo che l'azienda costruisse nel tempo un'importante rete di assistenza clienti, che si può raggiungere attraverso il numero verde, digitando sulla tastiera il numero 800.690.960. Questo recapito telefonico è attivo non solo per i clienti già acquisiti, ma anche per tutti quelli che desiderano avere più informazioni sull'offerta di luce e gas e che vogliono passare in pochi minuti dal loro vecchio fornitore a Iberdrola. Così come visto in diversi approfondimenti del canale Abbassa bollette, cambiare fornitore è facile e veloce.

Iberdrola: giorni e orari per mettersi in contatto con l'assistenza clienti

Il numero verde Iberdrola 800.690.960 è completamente gratuito ed è a disposizione dei clienti (o per chi cerca informazioni a vario titolo) da lunedì al venerdì, con operatori attivi dalle ore 8:00 fino alle 20:00. È possibile contattare l'assistenza clienti Iberdrola anche il sabato ma con orario ridotto.

Gli operatori risponderanno infatti dalle 8:00 alle 15:00. Il servizio clienti è sospeso durante le festività nazionali con tempestivo avviso attraverso i canali di comunicazione dell'azienda. Una volta collegati telefonicamente si dovrà scegliere, attraverso la voce guida, il servizio che più si avvicina alla propria problematica, digitando sulla tastiera il numero corrispondente alla voce di menu proposta, è possibile chiedere anche informazioni generiche come ad esempio sul bonus bollette, soprattutto in un periodo in cui si discute di un possibile rincaro nelle prossime bollette.

Il numero verde per l'assistenza tecnica ai clienti dell'azienda

Attraverso il numero verde Iberdrola 800.690.960 è possibile contattare gli operatori per ricevere un'assistenza per quanto riguarda dubbi, informazioni, lettura delle bollette, voltura e cambio intestazione. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica è bene appuntarsi e ricordare un altro numero, sempre gratuito.

Infatti per l'assistenza tecnica bisogna digitare il numero verde 800.690.901, essendo un recapito che raccoglie problematiche tecniche, quindi anche malfunzionamenti o guasti, il servizio è sempre attivo sette giorni su sette e senza interruzioni di orario, 24 ore al giorno. Gli operatori al desk danno assistenza tecnica anche durante le giornate festive ed è raggiungibile solamente dai clienti. È bene dunque tenere vicino il codice cliente e altri dati sensibili relativi alla fornitura durante la chiamata.

Oltre al numero verde per assistenza clienti e tecnica si può inviare anche un fax

Per completezza d'informazione va segnalato ancora un numero verde, quando non si ha la stretta necessità di parlare direttamente con un operatore è possibile mandare un fax attraverso il numero 800.73.60.70. Il fax risulta molto comodo quando si ha la necessità di inviare documentazione cartacea, come ad esempio pagamenti effettuati o documenti per una voltura della fornitura, c'è anche una casella e-mail a disposizione del pubblico dove inoltrare richieste e documenti, l'indirizzo è servizioclienti@iberdrola.it.