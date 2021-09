Il numero verde a2a è un mezzo veloce e gratuito per mettersi in contatto con l'assistenza clienti dell'azienda, per avere delucidazioni, risolvere dubbi e per avere informazioni pratiche o tecniche sulle proprie forniture. Nel canale Abbassa Bollette ci sono numerosi articoli che offrono informazioni su come contattare il proprio gestore di luce e gas. L'azienda a2a è una società multiservizi quotata in borsa che opera in tutta Italia, specie nelle regioni del nord Italia in particolare in Lombardia. Come società multiservizi a2a è presente sul mercato italiano, in seguito alla fusione dei gruppi AEM, AMSA e ASM, fornendo ai clienti energia elettrica e gas (sia alle utenze domestiche che a quelle industriali), teleriscaldamento, gestione dei rifiuti e mobilità.

Per tutta Italia il numero verde a2a da chiamare per ricevere informazioni di qualsiasi genere è 800.199.955 da telefono fisso. Il servizio è gratuito sia per i clienti ma anche per chi volesse chiedere delucidazioni generali, soprattutto in un periodo in cui si parla di possibili rialzi delle bollette. Per chi chiama da rete cellulare o dall'estero il numero è 02.82.841.510. Gli operatori che si possono contattare tramite il numero verde a2a lavorano dal lunedì al venerdì dalle 08:30-17:00. In caso di festività nazionali è bene consultare il sito istituzionale dell'azienda, dove eventuali chiusure sono comunicate con largo anticipo.

A2a: come contattare l'assistenza clienti per informazioni e segnalazioni

Per quanto riguardo il mercato di tutela simile (basato sul mercato libero con condizioni imposte dall'Autorità) il numero gratuito da chiamare è 800.894.101, mentre da cellulare e dall'estero: 02.82.841.540, come per il servizio precedente è attivo da lunedì al venerdì dalle dalle 08:30 alle 17:00.

Per i clienti a2a nel mercato di salvaguardia il numero verde da chiamare è 800.893.934, sempre gratuito da rete fissa, mentre da cellulare o dall'estero 02.82.841.575, sempre dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00.

Un altro numero verde a2a da tenere a mente è quello per segnalare i guasti e richiedere un pronto intervento sulla fornitura, gli operatori per questa tipologia di richiesta rispondono al numero 800.933.301. Nel caso di guasti alla fornitura di energia elettrica delle provincie di Brescia e di Milano il numero da chiamare è 800.933.301, per quanto riguarda il gas, sempre a Milano e Brescia provincia compresa è 800.131.000. Le utenze dei residenti nelle altre province devono fare riferimento al numero verde 800.066.722. Per orientarsi al meglio nel caso di guasti alle forniture ARERA, l'autorità di regolazione delle reti e dell'energia, ha messo a disposizione un motore di ricerca con gli operatori che lavorano sul territorio.

Segnalazione e truffe, a2a in collaborazione con associazione dei consumatori

Non solo informazioni generiche o tecniche, assistenza clienti o segnalazione guasti: a2a ha pensato al numero verde 800.912.760 contro le truffe per la tutela dei clienti, i quali possono rivolgersi all'azienda per segnalare un abuso o un tentativo di truffa: con il Comitato regionale consumatori utenti" (CRCU) a2a raccoglie segnalazioni e aiuta i clienti.

I documenti da tenere a portata di mano quando il cliente chiama il numero verde a2a

Una volta contattato il numero verde 800.199.955 a2a è bene tenere vicino il codice cliente, che si trova stampato sul frontespizio delle bollette, questo permette all'operatore di identificare subito il cliente per risolvere quanto prima eventuali problemi. Nel caso non ci fosse un operatore disponibile si può attendere in linea fino alla disponibilità, in questo caso si dovrà comunicare se il proprio contratto è in tutela simile (nel mercato libero) o nel mercato di salvaguardia.