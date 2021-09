Nel panorama italiano delle multi utility Iren Atena occupa un luogo privilegiato per la regione del Piemonte e per diverse zone limitrofe. Il numero verde Iren Atena è indispensabile per contattare l'assistenza clienti e avere quindi informazioni sui servizi dell'azienda e sulle offerte disponibili. L’azienda rappresenta anche il primo operatore nazionale per quanto concerne il settore del teleriscaldamento finalizzato alla commercializzazione di energia termica. Mentre nel settore idrico si posizione come terzo per quanto concerne i metri cubi gestiti.

La società opera anche nel settore dei servizi ambientali, nella vendita di energia elettrica e in quella del gas.

Oltre a ciò, Iren è anche un produttore energetico. La vocazione ambientale di questa utilità l’ha portata a realizzare circa il 73% della produzione da fonti eco friendly. Il gruppo offre infine anche servizi integrati per l’efficienza energetica, mettendo a disposizione del territorio il proprio know how. L’assistenza clienti avviene principalmente attraverso un numero verde. Come indicato all'interno del canale abbassa bollette, questa è la modalità preferita dai clienti per entrare in contatto con il proprio fornitore di energia.

Numero verde Iren Atena

L’assistenza tecnica e commerciale di Iren Atena luce e gas è fornita attraverso il numero verde 800112077.

Il call center risponde dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. Il sabato mattina è possibile chiamare dalle ore 8:00 fino alle 13:00. Una volta effettuata la chiamata, si viene introdotti ad una selezione automatica. Per informazioni tecniche e richieste su bollette, contratti, servizi e allacci luce e gas è necessario digitare il numero 1.

Chi desidera informazioni relative alle bollette, ai contratti e agli allacciamenti del servizio idrico integrato dovrà invece effettuare la selezione numero 2. Infine, digitando il numero 3 sarà possibile ottenere informazioni su richieste relative a eventuali crediti oppure sulla rateizzazione dei pagamenti delle bollette.

Servizio tecnico e sportello clienti di Iren Atena presso le sedi locali

Per quanto riguarda le richieste di pronto intervento destinate al settore energia elettrica e gas, il numero verde è attivo 24 ore su 24. Il numero risulta diverso in base alla specifica zona operativa e si trova all'interno della bolletta. Questo canale di comunicazione può essere utilizzato per effettuare segnalazioni relative a irregolarità, guasti o sospensioni della fornitura.

I clienti possono inoltre recarsi anche fisicamente presso gli sportelli di supporto al cliente disponibili nelle diverse sedi. A Vercelli l’indirizzo è Corso Palestro, 126. L’ufficio segue i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Il sabato l’apertura è prevista dalle 08:30 alle 12:30. Gli stessi orari sono seguiti anche dalla sede di Trino e di Cigliano.

Iren Atena per il servizio idrico integrato

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato fornito da Iren Atena esiste anche la possibilità di ricevere assistenza fisica nei locali degli uffici comunali di Tronzano, Bianzè e Saluggia.

Atena ha aperto anche uno sportello per il Servizio Idrico Integrato presso il quale potranno rivolgersi anche i cittadini del comune di Palazzolo. In questo caso, gli orari di riferimento sono rispettivamente a Saluggia martedì dalle 13:30 alle 16:00. A Bianzè il giovedì dalle 08:45 alle 09:45. Infine a Tronzano Vercellese il giovedì dalle 10:45 alle 11:45. Per essere certi di ricevere assistenza, è utile prenotare un appuntamento.