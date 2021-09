Tramite il numero verde Agsm è possibile contattare l'azienda con sede a Verona che fornisce luce e gas sia alle utenze domestiche dei cittadini, sia alle imprese ma anche agli enti pubblici presenti sul territorio. Il Gruppo Agsm nasce nel 1898 proprio a Verona, al fine di rendere la città più indipendente nella produzione di energia elettrica e per dare un primo forte segnale di sviluppo economico alle imprese sul territorio, cedendo elettricità a prezzi competitivi. Agsm è una società multiutility: non solo offerte luce e gas, ma anche tanti altri servizi come la gestione dell'illuminazione pubblica, tutto ciò che concerne l'accesso ad Internet (trasporto dati ad elevate prestazioni, cessione dei diritti d’uso delle infrastrutture ottiche, Disaster Recovery), colonnine di ricarica per auto elettriche e il teleriscaldamento (sfruttando differenti fonti energetiche, rinnovabili e non rinnovabili).

Numero verde Agsm: come contattare l'assistenza clienti per ricevere informazioni

Per ricevere informazioni commerciali o di qualsiasi altra natura via telefono è possibile contattare Agsm al numero verde 800.552.866 da rete fissa dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 13:00, da cellulare il numero è 045.221.21.23. Contattando il numero verde è possibile avere informazioni generali, preventivi di spesa, aumenti di potenza, eseguire una voltura su un contatore, ottenere consulenze contrattuali, comunicare eventuali cambiamenti sulle opzioni di pagamento. È possibile contattare anche l'assistenza via internet utilizzando "In Face", un nuovo servizio clienti che si basa sulle videochiamate.

Ma ci sono anche gli sportelli sul territorio, in particolare nel veronese: indirizzi e orari di apertura sono presente sul sito aziendale del gruppo. C'è poi ancora quello che è stato definito lo "sportello mobile" ovvero gli operatori Agsm si spostano nelle zone di maggior affluenza dei cittadini come il mercato di Verona, di Bussolengo o Legnago: orari e indirizzi si trovano sul sito Agsm.

Agsm: offerte luce e gas per la casa, per l'impresa o gli enti sul territorio

Agsm nasce come società di fornitura di energia elettrica a Verona, per poi espandersi in tutta Italia. Dai dati presenti sul sito, il Gruppo Agsm conta 470.000 forniture in Italia ed è presente in più di 5.600 comuni. Il valore dell'attività di produzione ammonta, stando al bilancio 2019, a 1,15 miliardi di euro con il margine operativo lordo di redditività intorno ai 100 milioni di euro. Numeri che sicuramente danno il senso di un'azienda solida e stabile, con una grande attenzione alle energie rinnovabili, che è proprio uno dei punti di forza su cui insiste la mission del gruppo. Proprio grazie alle rinnovabili Agsm è in grado di proporre offerte vantaggiose per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, che porta a un risparmio economico e permette di abbassare le bollette all'utente finale, sia egli un cittadino privato o una impresa.

Lo sviluppo sostenibile e risparmio energetico al centro della mission Agsm

Agsm è proprietaria di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, e lo sviluppo sostenibile è al centro del progetto visto che permette anche una riduzione dei costi. Agsm Energia è la società del Gruppo che si occupa della distribuzione di energia elettrica, gas naturale e del teleriscaldamento. L'utente finale, privato o impresa, può scegliere tra molte offerte di luce e gas, grazie al mercato libero è infatti possibile trovare la tariffa che più si addice ai propri consumi, come ad esempio una tariffazione fissa, monoraria o bioraria, oppure indicizzata sul mercato energetico, utile visto il possibile innalzamento delle tariffe.