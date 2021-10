Alpha Gas, società con sede a Vado Ligure (Savona), fa parte del Gruppo Badano e si occupa della vendita e della distribuzione di gas Gpl in Liguria e Piemonte, in particolare nei comuni di Orco Feglino e Osiglia, entrambi in provincia di Savona. I clienti possono contattare Alpha Gas attraverso un numero verde dedicato alle informazioni e all’assistenza, e un secondo numero verde, sempre raggiungibile, per le richieste di pronto intervento.

L'azienda si segnala inoltre per il fatto che, nella operatività quotidiana, suoi molteplici interessi, economici, sociali ed ecologici sono sempre volti al conseguimento di una efficiente gestione dei suoi servizi.

Alpha Gas, i numeri verde per un contatto diretto con l’azienda

Il contatto di Alpha Gas per la richiesta di informazioni, contratti e assistenza è il numero verde 800 010 731, mentre per la richiesta di pronto intervento a causa di fughe di gas, è disponibile un secondo numero verde dedicato, 800 992 761, attivo 24 ore su 24.

In un contesto in continua evoluzione e cambiamento come quello dell’energia, l'azienda punta su un organico giovane e predisposto all’ascolto del cliente, per facilitare l'inswtaurazione di un rapporto di fiducia con gli utenti duraturo e soddisfacente.

Ulteriori informazioni, anche per richieste di preventivi o sopralluoghi, possono essere inviate tramite la compilazione di un form disponibile sul sito aziendale, in seguito al quale si verrà contattati direttamente da Alpha Gas al numero di telefono indicato nella richiesta.

Un servizio particolarmente utile anche per chi, in vista degli annunciati rincari delle bollette, vuole valutare la possibilità di cambiare il proprio fornitore di gas Gpl.

I servizi di Alpha Gas in Liguria e Piemonte

Per quanto riguarda i servizi offerti alla clientela, Alpha Gas progetta, realizza e gestisce reti canalizzate per la distribuzione di Gpl nei centri di Orco Feglino e Osiglia.

Tutte le infrastrutture vengono progettate basandosi sulle specifiche caratteristiche del territorio e le esigenze delle singole attività produttive e delle abitazioni. I serbatoi per l’approvvigionamento del Gpl, al pari dell’intera rete distributiva, vengono studiati e progettati da tecnici apecializzati e abilitati, affinché sia garantito il miglior servizio possibile a tutte le tipologie di utenze, ognuna delle quali voene dotata di un contatore omologato, in modo da garantire la fornitura di “gas non stop”, vale a dire, approvvigionamento continuo e successivo pagamento con la formula “prima consumi e poi paghi”.

L’impatto sul territorio è di fondamentale importanza per Alpha Gas. Ogni progetto ha come principale obiettivo l’efficienza dell’impianto combinata al rispetto per l’ambiente, elementi fondamentali nella scelta dei siti per la costruzione del deposito e della struttura delle reti.

Energia pulita con l’installazione di impianti fotovoltaici

Sempre l’attenzione per l’ambiente ha portato il Gruppo Badano, di cui Alpha Gas è parte integrante, a sviluppare la propria attività anche nel settore dell’installazione di impianti fotovoltaici, nella convinzione che l’energia ottenuta da fonti rinnovabili sia l’unica soluzione per il contrasto al cambiamento climatico, L’energia solare, infatti, oltre ad essere rinnovabile e pulita, permette al consumatore di conseguire una notevole riduzione dei costi sostenuti per l’energia elettrica.

L’azienda segue il cliente in tutte le fasi di realizzazione dell’impianto: dal sopralluogo alla progettazione, dall’installazione alla manutenzione, inclusa la richiesta dei permessi necessari e degli eventuali bonus statali disponibili. Il tutto viene progettato e realizzato tenendo in particolare considerazione l’impatto estetico e ambientale del sistema fotovoltaico, a partire dal sopralluogo iniziale, eseguito da tecnici specializzati e completamente gratuito. Verrò quindi presentata un’analisi di fattibilità, completa di un conto economico di rendimento e piano di ammortamento delle spese da sostenere.

Sono sempre maggiori, quindi, le aziende operanti nel settore energetico che propongono soluzioni innovative in grado non solo di rispettare l'ambiente, ma anche di consentire un risparmio economico agli utenti