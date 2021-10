Alphastar è una società energetica, con sede a Firenze, attiva nel settore delle forniture di luce e gas e dell'efficientamento energetico. Con un'attenzione particolare verso il consumatore finale, mette a disposizione dell'utenza diversi canali di comunicazione per entrare in contatto con il servizio clienti, tra cui un numero verde in cui si può richiedere assistenza in tema di efficienza energetica, ma anche informazioni per quanto riguarda le tariffe e le offerte abbassa bollette.

Il servizio clienti di Alphastar raggiungibile tramite numero verde

Alphastar offre il suo servizio clienti attraverso il numero verde 800.959.111. L'assistenza è accessibile gratuitamente sia da telefono fisso, che da cellulare. In questo modo l'utente ha l'opportunità non solo di poter entrare in contatto con il servizio clienti, ma anche di trovare una soluzione in materia di gestione dei contenziosi. Per qualsiasi tipo di informazione si può inviare la propria richiesta anche attraverso l'indirizzo email info@alphastar.it o tramite il form presente sul sito dell'azienda nell'area "contatti".

Il cliente può gestire in autonomia il suo contratto attraverso l'area clienti presente sul sito di Alphastar, basta solo fare login con le proprie credenziali d'accesso (tutto previa registrazione).

Come segnalare un reclamo ad Alphastar

Per qualsiasi tipo di reclamo Alphastar mette a disposizione sul suo sito un modulo da compilare con: i propri dati, il codice cliente e il POD e/o PDR (indicato in bolletta), il servizio a cui si riferisce il reclamo e la tipologia di richiesta. Il modulo può essere inviato utilizzando esclusivamente soltanto uno di questi indirizzi:

numero verde: 800.959.111 ;

; fax: 055.098.44.15 ;

; email: servizioclienti@alphastar.it ;

; posta ordinaria: via Spartaco Lavagnini 20, 50129 Firenze.

Ricevuto il reclamo l'azienda procederà con il protocollo e i dovuti accertamenti.

Per ulteriori delucidazioni il cliente può contattare un operatore al numero verde o tramite fax.

L'utente, in base al Codice del Consumo e al Codice di Condotta Commerciale, può anche esercitare il diritto di recesso. Per farlo basta scaricare il modulo presente sul sito di Alphastar, compilarlo e spedirlo:

tramite raccomandata a/r all'indirizzo via Spartaco Lavagnini 20, 50129 Firenze ;

; via email a info@alphastar.it ;

; tramite fax al numero 055.098.44.15.

Le offerte commerciali di Alphastar per utenze private e aziendali

Le offerte commerciali di Alphastar sono indirizzate sia alle utenze domestiche, che a quelle business. Per quanto riguarda le forniture di luce, l'offerta Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) viene stabilita con le condizioni contrattuali definite da Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Si può scegliere tra l'offerta Placet fissa, con il prezzo bloccato per 12 mesi, o con il Placet variabile (quota fissa e quota energia proporzionale al consumo e al prezzo variabile, in base all'andamento dei mercati all'ingrosso).

Le stesse offerte vengono proposte anche per quanto riguarda le forniture di gas, ma in questa caso la variabile viene stabilita da una quota fissa e una quota energia proporzionale al consumo e al prezzo variabile, indicizzata al servizio di tutela.

Alphastar opera anche nel settore dell'efficientamento energetico, guidando i propri clienti nella scelta delle migliori soluzioni (sia per quanto riguarda gli stili di consumo e l'ottimizzazione delle infrastrutture) per cercare di contenere i costi nella propria bolletta e avere un miglioramento nel lungo periodo.